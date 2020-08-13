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Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı

TBMM'ye vazife malulleri ile ilgili yürütülen çalışmaların gelmesiyle birlikte bu kişilere hemen emeklilik ve çifte emekli maaşı alma olanağı sağlanacak. Kamu hizmeti verirken hasar gören vatandaşlara gerekli şartları sağlamaları halinde erken emeklilik olanağı tanınacak.

13 Ağustos 2020 Perşembe 23:10
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
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Binlerce kişiye erkenden emeklilik ve çift emekli maaşı sağlanmasını öngören kanun tasarısı TBMM’de görüşülecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 20 bini aşkın kişiyi kapsayan yeni kanunla vatandaşlar emeklilik ve çift maaş hakkına kavuşacak.

Erdoğan, 20 bin vatandaşın erken emekli olup çifte maaş olanağından yararlanabileceğini açıkladı. Öte yandan 6 aylık dönemde emekli maaşları zamlanacak. Parlamentoda görüşülüp Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek kanun teklifine muhalefet partilerinden de yeşil ışık geldiği belirtiliyor.

Malullere çift maaş fırsatı


Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul veya engelli olan vatandaşlara 5000 gün prim sayısını sağlaması halinde ikinci emekli maaşı olanağı sağlanacak. Vazife malullerinin kamu görevi sırasında fiziksel hasara maruz kalması halinde devlet tarafından çocuğun bakım masrafları ve eşin bütün ihtiyaçları karşılanacak. Şehit ailelerinin gereksinimlerinin de karşılanmasını öngören teklifte vazife malulü olan vatandaşlar erken emekli olarak çifte emekli maaşı alacak.

Kamu hizmeti sırasında 5000 gün prim şartını sağlayanlara emeklilik ve iyileştirme süreciyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçmiş dönemde hatalı hesaplamalar yapılması halinde emekli aylığı kesilenlere yeniden ödeme yapılabilecek. Mağduriyetlerin önlenebilmesi için devlet tarafından gerekli çaba sarf edilecek.

Harp malullerine koruma sağlanacak

Vazife malulü vatandaşlar 2020 yılında devletten önemli yardımlar alabilecek. Çifte maaşlar ve günlük 75 TL’ye kadar maddi destek olanağı sağlanacak harp malulleri hem ülkelerine vermiş olduğu değer hem de harp malulü olduğundan devlet korumasına alınacak.



Son Güncelleme: 13.08.2020 23:10
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