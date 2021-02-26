Asker maaşları ne kadar oldu? 2021 Çavuş Onbaşı ve Er asker harçlıkları

Doğu bölgesinde görev yapan askerler batıda görev yapan askerlere göre daha fazla maaş alması herkes tarafından bilinmektedir. Terör bölgesinde görev yapan askerler can güvenliğinin azalması nedeniyle maaşlarında değişiklik yaşanmaktadır.
2021 Er Asker maaşı ne kadar?
Er olarak görev yapan askerler doğu bölgesinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerin dışında görev yapanlar 2021 güncel askerlik er maaşları 145,60 TL’dir.
Onbaşı Asker maaşı ne kadar?
Çavuş Askermaaşı ise 187,52 TL olarak verilmektedir.
Doğuda askerlik yapan askerin maaşı ise MSB tarafından belirtilmiş bölgelerde görev yapan askerlerin maaşı değişiklik göstermektedir.
Bu bölgeler çoğunlukla Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şınak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerde askerlik yapan kişilerin maaşları ise 1.216 TL olarak belirlenmiştir.
Doğuda görev yapan askerler 2021 güncel maaşları 2.640 TL’dir.