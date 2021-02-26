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Asker maaşları ne kadar oldu? 2021 Çavuş Onbaşı ve Er asker harçlıkları

Askerlik görevini yerine getiren er veya erbaşlara belirli maaş ödenmektedir. Askerlik süresi boyunca ödenen bu maaşlar her askere verilmemektedir. 2021 yılı ile Asker maaşlarında değişiklik oldu mu? Askerler tarafından en çok merak edilen Çavuş Onbaşı ve Er asker harçlıklarının ne kadar olduğu. İşte 2021 yılı ile güncel Asker maaşları

26 Şubat 2021 Cuma 12:21
Asker maaşları ne kadar oldu? 2021 Çavuş Onbaşı ve Er asker harçlıkları
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Doğu bölgesinde görev yapan askerler batıda görev yapan askerlere göre daha fazla maaş alması herkes tarafından bilinmektedir. Terör bölgesinde görev yapan askerler can güvenliğinin azalması nedeniyle maaşlarında değişiklik yaşanmaktadır.

2021 Er Asker maaşı ne kadar?

Er olarak görev yapan askerler doğu bölgesinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerin dışında görev yapanlar 2021 güncel askerlik er maaşları 145,60 TL’dir.

Onbaşı Asker maaşı ne kadar?

2021 yılı ile güncel onbaşı asker maaşları 166,40 TL’dir.

Çavuş Asker

maaşı ise 187,52 TL olarak verilmektedir.

Doğuda askerlik yapan askerin maaşı ise MSB tarafından belirtilmiş bölgelerde görev yapan askerlerin maaşı değişiklik göstermektedir.

Bu bölgeler çoğunlukla Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şınak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerde askerlik yapan kişilerin maaşları ise 1.216 TL olarak belirlenmiştir.

Doğuda görev yapan askerler 2021 güncel maaşları 2.640 TL’dir.

Askerlik maaşı hesaplanmasında

aylık katsayı oranı ile rütbelere göre hesaplanmaktadır. Yani çavuşlar askerlik maaşının katsayısı olarak 1.172 gösterge rakamı ile çarpılır. Onbaşı ise aylık katsayısının 1.040 ile çarpılması ile öğrenilir. Doğuda görev yapan onbaşı 16500 olarak hesaplanır. Er olarak görev yapan askerler 910 ile çarpılır. Doğuda görev yapıyorsa 15500 gösterge üzerinden hesaplanır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yukarıda bahsedilen doğu ve güneydoğu bölgelerinde görev yapan askerler 7600 göstergenin çarpılması ile maaş ödemesi yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 26.02.2021 12:21
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Askerlik MaaşıEr AskerOnbaşıçavuş2021 MaaşDoğu
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