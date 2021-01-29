Asker kaçakları sigortalı işe girip çalışabilir mi?

Asker kaçağı kime denir?

Herhangi bir sebep olmadan yoklamaya katılmayan yükümlülere, sevk işlemleri şube tarafından yürütülmesine rağmen birliğe katılmayan yükümlülere bakaya denir. Bunların her ikisine de genellikle asker kaçağı denmektedir.

Asker kaçağı çalıştırmanın cezası

Askerlik şubesinden işyerine yazı geldiğinde

1111 Sayılı Askeri Kanunun 93. Maddesi uyarınca; yoklama kaçakları, saklı olanları ve bakayaları bilerek ise alan kişiler Askeri Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılır. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 75. maddesi uyarınca; Kaçakları, izinsiz olanları, bakayaları, yoklama kaçaklarını ve onları bilerek özel ve resmi hizmete alan kişiler veya saklayanlar ile hükümetten gelen tebligat sonrası özel işinden çıkarmayan kişiler hapis cezasına çarptırılır ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Bir işyerinde işçi işe girdiğinde, askerlik ile ilgisi olmadığını gösteren bir belge ister. Bu belge olmadan çalışmaya başlayamaz. İşveren işçiyi işe alırken, işçinin askerlik hizmeti tecelli edebilir ancak daha sonra tecili sona ermiş olabilir ve işveren doğal olarak bunun farkında olmayacaktır. Bu durumda, işveren bilmeden asker kaçağı olan birisini çalıştırır. Bu gibi durumlarda işveren bu durumu bilemeyeceği için işverene herhangi bir ceza uygulanmaz. Ancak, askerlik şubesi tarafından işverene resmi yazı ile bildirildiği anda, işçiye İş Kanunu'nun 17. maddesine göre ihbar süreleri verilmeli ve işçiyi işten çıkarılmalıdır. İşten çıkarmayan işveren, askerlik ceza kanunun 75. maddesine göre işlem görür.

Sonuç olarak; asker kaçağıyken sigortalı bir işte çalışmaya başlayamazsınız. Ancak, halihazırda çalışırken asker kaçağıysanız, yine askerlik şubesi işverene bildirim yapana kadar çalışabilirsiniz ancak bildirim yapıldıktan sonra işveren sizi işten çıkarmak zorunda kalacaktır.