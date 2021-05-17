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Asker dönüşünde cinayete kurban gitti

Samsun’un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Askerden yeni gelen Onur Bektaş, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
Asker dönüşünde cinayete kurban gitti
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Samsun ilinin İlkadım ilçesinde askerden yeni gelen 22 yaşındaki gencecik çocuk Onur Bektaş, kimliği henüz tespit edilemeyen ve içerisinde üç kişinin bulunduğu bir araçtan pompalı tüfekle gelen mermiler sonucunda yaşamını yitirdi. Yaşanan bu acı olay dün akşam saatlerinde, saat 21:30 sularında gerçekleşti. Onur Bektaş, olay sırasında yolda yürüyordu. Tam bu sırada bir aracın içinde 3 kişi yanına yaklaştı ve ona pompalı tüfeklerle ateş etti.

Bu ateşin ardından ağır bir şekilde yaralanan Onur Bektaş, kanlar içinde yerde kaldı. Bölgedeki vatandaşların 112 acil servisine haber vermesi sonucunda Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyenler için arama çalışması başlatıldı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 09:28
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Anahtar Kelimeler:
Onur BektaşSamsun
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