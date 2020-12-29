Aşk dolu sözler ve Sevgi ile ilgili sözler 2021

2021 yılına az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamı heyecanı pandemi nedeniyle tam olarak hissedilemese de, her yıl olduğu gibi 2021 yılı için iyi dilekler hazırlanıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle birçok kişi arkadaşlarından, sevdiklerinden ayrı kalacak.

Bu özel gecede birbirinden ayrı kalacak çiftler sevgi dolu aşk sözlerini araştırıyor. Ünlü şairler, söz yazarlarının sevgi ve aşk temalı sözlerini sizler için derledik. İşte en romantik sevgi dolu sözler;

Rüzgar yine kokunu getirdi. Anlayacağın yine canım bunumda. - İlhan Berk

Çok güzel gülümsüyordu, sevmeden geçemedim. - Cemal Süreya

Sen yeter ki içinden de olsa bir seni seviyorum de; Benim kulaklarım çınlasın kafi. - Cemal Süreya

Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiç biri gözümde olmasın.

Sonra sen geldin, güldün, gönlümdeki en kurak topraklar, papatya bahçesi oldu.

Sen bir kere gülsen, dünyanın bütün çiçekleri kendinden sanır seni. Bir gözyaşı döksen yağmur utanır güzelliğinden. Öfken bile kıskandırır çakan şimşekleri. Her halinle öyle güzelsin ki…

Bir insanın sadece bir kez mutlu olabileceğini düşünüyordum, ama seninle birlikteyken her dakika, hatta her saniye mutluyum.

Kalbimi ve ruhumu verebileceğim birisi olduğunu sana söylememe gerek var mı? Çünkü bunlara sen zaten çoktan sahip oldun ve sana sadece kendimi getirdim, işte orada beni ve seni yani ikimizi görebilirsiniz.

Bir şehir ol. Mesela İstanbul gibi. De ki; boğazım kuruyuncaya kadar seveceğim seni.

Sonra bahar geldi dediler. Dedim yine bir yerde gülümsemen görülmüş.

Sadece tek bir kelime kalbimin daha hızlı atmasını sağlıyor: Senin adın!

Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Aşk seven için sevinç, sevilen için gurur, sevip de ayrılan için ölüm demektir.

Ya kırdığın kalbi Allah seviyorsa? Bilemezsin. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın.

Sevgi; insanın kalbinde tomurcuklanan nadide bir çiçektir. Mühim olan onu yara almadan yaşatabilmektir.

Sevgi avuç avuç dilenilebilir, para pulla satın alınabilir, armağan olarak sunulabilir sana, sokakta bulunabilir ama haydutlukla ele geçirilemez.

Gökyüzünden bir parça düşse, bu gözlerine düşerdi. Ben her baktığımda kayboluyorum gözlerinin engin denizinde.

Seni öyle güzel sevdim ki, bunu gören herkes senin yerinde olmak isterdi.

Canımın içi, sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine.

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme kırk yılın hatırına sende kalayım.