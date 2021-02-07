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ASİZ nedir? Askerde nasıl ASİZ olunur?

ASİZ kelimesinin ne anlama geldiğini ve nasıl inzibat olunduğunu öğrenmek istiyorsanız detaylar haberimizde!

07 Şubat 2021 Pazar 01:12
ASİZ nedir? Askerde nasıl ASİZ olunur?
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ASİZ ne demek?

ASİZ kelimesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bir birlik olan Askeri İnzibat’ın kısaltılmış halidir.  Askeri İnzibat Birlikleri Askeri polis olarak da adlandırılıyor.

Askeri kısaltmalar ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz “Askeri Kısaltmalar Sözlüğü” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Askeri İnzibat’ın görevleri neler?

Askeri İnzibat kuvvetlerinin görev ile yetkileri Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda yüzeysel şekilde belirtilerek, ayrıntıları talimnamelere bırakılmıştır. Askeri İnzibat Kuvvetleri, savaş ve barış zamanlarında farklı görevler üstleniyor. En fazla faaliyet gösterdikleri bazı görevler şunlardır:

  • Trafik yönetimini sağlamak

Askeri İnzibat Kuvvetleri’nin en temel görevi askeri trafiğin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak. Bu kontrol kapsamınca trafik noktaları kurarak, askeri araçların karıştığı bütün kazaları belgeler ve tutanak altına alır. Bu görevleri savaş zamanında da barış zamanında da yürütürler.

Barış zamanlarında ki bir diğer trafik görevleri de askeri personel ile askeri malzeme taşıyan araç konvoylarının güvenliğini sağlamak.

  • Disiplini muhafaza etmek

Bir bölgedeki disiplin amiri, o bölgede yer alan Merkez Komutanlık’larının Merkez Komutan’ıdır. Savaş sırasında hiyerarşi ile askeri disiplini muhafaza etmek zor olsa bile bu disiplinin korunması görevi Askeri İnzibat Kuvvetleri olan Merkez Komutanlıklarına aittir. Bu görevi savaş zamanlarında da barış zamanlarında da yerine getirirler.

  • Ülkeye giriş çıkışların kontrol edilmesi

Havalimanlarının dış hatlar bölümünde yer alan, üstünde AS.İZ. yazısı olan yazıhaneleri herkes görmüştür. Bölgede yer alan Merkez Komutanlıkları bu yazıhaneler için askeri personellerini görevlendirir. Görevlendirilen personeller o yazıhanelerde ülkeye giren ve çıkan bütün askeri personelleri tespit edip, personelin belgelerini kontrol ederek bu kontrollerini kayıt altına alır. Yapılan bu kontroller ayrıca ülkeye deniz yolu ile giriş yapan askeri personelleri denetlemek amacı ile limanlarımızda da yapılır.

Ülkeye girişi veya da çıkışı yasak olan askeri personeller ile aranan kişiler söz konusu noktalarda tespit edilip gereken yerlere gönderilir.

Askeri personellerin aileleri de birer askeri personel sayıldıkları için onlar da ülkeye girerken ve çıkarken inzibat kontrolünden geçmek zorundalardır.

  • Tören faaliyetini yürütmek

Askeri İnzibatların bir başka görevi de askeri amaçla düzenlenen törenleri yürütmektir. Bu törenler içinde; cenaze töreni, çelenk bırakma töreni ile karşılama töreni yer alıyor.

  • Birliğini bulamayanlara yol göstermek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde binlerce komutanlık mevcut. Barış zamanlarında olmasa da savaş zamanlarında bütün bu birliklerin harekete geçtiklerini düşünün. Yaşanılan kargaşa ortamında birliklerinin nerede olduğunu bulamayan birlik personellerinin birliklerini bulmak ve onları birliklerini ulaştırma yine Askeri İnzibatların görevleri arasındadır.

  • Döküntüleri toplamak

Asker kaçağı olanların belirlenerek yakalanması yine Askeri İnzibat Kuvvetleri’nin görevleri arasındadır. Yakalanan askerlerin ifadelerinin alınıp, olay ile ilgili tutanak tutulması da yine Askeri İnzibat Kuvvetleri’nin görevidir.

  • Esir kampı idaresi

Savaş durumunda esir var ise o esirlerin nerede, nasıl ve kim tarafından muhafaza edileceği konusunda yine Askeri İnzibat Birlikleri görevlendirilir.

Nasıl inzibat olunur?

Askeri İnzibat Kuvvetleri’nde görevlendirilecek erbaş veya da erler genel olarak uzun boylu, yapılı ve tahsilli olan kişiler arasından seçilmektedir. İnzibat birliklerini yapılan görevlendirmeler kişilerin tercihleri doğrultusunda yapılmamakta. İnzibat olmak kişinin elinde olan bir durum değil. Fakat başka bir birlikte görevlendirilen askeri personeller tertip emirleri ile inzibat birliklerinde görev alabiliyorlar.

İnzibat olmak için kişinin tercihine sunulan tek durum askeri öğrenciliğini derece ile tamamlamış kişilere tanınmış görev yerini seçme hakkı ile mümkün oluyor. Bu durum için de seçilebilecek görev yerlerinin içinde herhangi bir inzibat birliğinin bulunması gerekiyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:12
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Anahtar Kelimeler:
ASİZNeAsker
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