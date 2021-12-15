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Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük ve hacamat kullanan insanlar pes dedirtti !

Ülkemizde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam etmektedir. Aşı olmayan insanların sayısı giderek azalmaktadır. PCR testi zorunluluğu nedeniyle aşı olan insanlar koluna sülük ve hacamat yaptırarak aşıyı çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Hacamat ve sülük aşıyı vücuttan çıkarıyor mu? Bu haberimizde pes dedirten sülük ve hacamat olayını sizler için derledik. İşte aşıyı vücuttan çıkarmak için kullanılan sülük ve hacamat ile ilgili detaylar...

15 Aralık 2021 Çarşamba 08:18
Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük ve hacamat kullanan insanlar pes dedirtti !
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Türkiye’de aşılama çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde aşı olmayan kişiler belirli toplu alanları kullanmak istedikleri zaman zorunlu olarak PCR testi vermek zorunda. Bu durumdan kurtulmak isteyen kişiler aşı yaptırarak kollarındaki aşıyı sülük ve hacamatla çıkarmaya çalıştı.

Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük kullanan insanlar pes dedirtti

Son günlerin en önemli gelişmesi olarak  Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta; tiyatro, sinema, konser gibi halka açık etkinlikler ile hava ve şehirlerarası otobüs seyahatleri için "PCR negatif test" şartı ortaya koydu. Aşılanmamış vatandaşlar, aktivitelere ve seyahatlere katılmak için masrafları kendilerine ait olmak üzere PCR testinden geçmelidir.  PCR testi yaptırmamak için aşı olan bir vatandaş koluna getirdiği sülüğü hastane bahçesinde koluna yapıştırdı. Prof.Dr.Güner Sönmez ; Bazı kişilerin aşıları vücutlarından çıkarmak için sülük,hacamat  ve çeşitli karışımlar kullandığını söyledi. Doktor Güner Sönmez, "Aşıyı bu şekilde vücuttan atmanın bir yolu yok. Bazı kişilerin aşı olması gerektiği için aşı olduğu ve aşıdan sonra aşıyı çıkarmak için çaba gösterdiklerini duyduğunu belirtti.

Bu gibi uygulamaların para tuzağı olduğunu, bu tür uygulamalarla aşıyı vücuttan çıkarmanın yolunun olmadığını belirtti. ‘’Bu yöntemlerle aşının etkisi azalmaz sadece kendinizi kandırmış olursunuz.’’ifadelerini kullandı. Birçok doktor bunun bilime aykırı olduğunu ve  bu tür şeylere inanmanın bile çok sıkıntılı olacağını belirtti.


Son Güncelleme: 15.12.2021 08:18
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Sülük Ve Hacamat Aşıyı Vücuttan çıkarıyor Mu?Sülük Ve Hacamat
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