Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük ve hacamat kullanan insanlar pes dedirtti !

Türkiye’de aşılama çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde aşı olmayan kişiler belirli toplu alanları kullanmak istedikleri zaman zorunlu olarak PCR testi vermek zorunda. Bu durumdan kurtulmak isteyen kişiler aşı yaptırarak kollarındaki aşıyı sülük ve hacamatla çıkarmaya çalıştı.

Aşıyı vücuttan çıkarmak için sülük kullanan insanlar pes dedirtti

Son günlerin en önemli gelişmesi olarak Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta; tiyatro, sinema, konser gibi halka açık etkinlikler ile hava ve şehirlerarası otobüs seyahatleri için "PCR negatif test" şartı ortaya koydu. Aşılanmamış vatandaşlar, aktivitelere ve seyahatlere katılmak için masrafları kendilerine ait olmak üzere PCR testinden geçmelidir. PCR testi yaptırmamak için aşı olan bir vatandaş koluna getirdiği sülüğü hastane bahçesinde koluna yapıştırdı. Prof.Dr.Güner Sönmez ; Bazı kişilerin aşıları vücutlarından çıkarmak için sülük,hacamat ve çeşitli karışımlar kullandığını söyledi. Doktor Güner Sönmez, "Aşıyı bu şekilde vücuttan atmanın bir yolu yok. Bazı kişilerin aşı olması gerektiği için aşı olduğu ve aşıdan sonra aşıyı çıkarmak için çaba gösterdiklerini duyduğunu belirtti.

Bu gibi uygulamaların para tuzağı olduğunu, bu tür uygulamalarla aşıyı vücuttan çıkarmanın yolunun olmadığını belirtti. ‘’Bu yöntemlerle aşının etkisi azalmaz sadece kendinizi kandırmış olursunuz.’’ifadelerini kullandı. Birçok doktor bunun bilime aykırı olduğunu ve bu tür şeylere inanmanın bile çok sıkıntılı olacağını belirtti.