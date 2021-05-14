Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosunun içeriğinde "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganıyla paylaşılması tepkilere neden oldu. Kısa süre yayında kalan video, paylaşılan hesaptan silindi fakat sosyal medyada gündem oldu. Muhalefetten sert tepkiler gelirken Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy eleştirildi ve istifaya davet edildi.

Otuz saniyelik tanıtım videosunda, "Siz eğlenin, ben aşı oldum" yazılı maskeler giyen turizm sektörü çalışanları gösterilirken videoyla turistlere, salgın endişesi olmadan, Türkiye'de tatil yapabileceklerinin mesajı verilmeye çalışıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistlerin gördüğü herkes aşı olacak" açıklaması üzerine gelen video kısa süre içinde silinerek yayından kaldırıldı.

Çavuşoğlu 'güvenli turizm' programını açıklamıştı

Bakan Çavuşoğlu'nun turizm sektörünün aşılanmasına ile ilgili geçtiğimiz haftaki açıklamasında, konuyla alakalı olarak bazı bilgiler vermişti. Çavuşoğlu, "güvenli turizm" programını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle oluşturulduğunu belirtmişti. Çavuşoğlu açıklamasında şunları söylemişti;

"Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi bütün turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağızki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım. "

Çavuşoğlu gelen tepkilerin arından ikinci bir açıklama yaparak, "Turist dedigimizde neden akla yalnızca yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu?" sözlerini söylemişti.