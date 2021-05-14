İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle

Türkiye'ye yaz sezonun gelecek olan turistlerin koronavirüs endişesi olmadan rahat etmeleri için hazrılandığı iddia edilen 'Aşılıyım Türkiye' videosu kısa süre içinde büyük tepkilere neden oldu. Peki 'Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı?' sorusunun cevabını ve Aşılıyım Türkiye tanıtım videosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 15:42
Aşılıyım Türkiye videosunu kim hazırladı? Aşılıyım Türkiye tanıtım videosu izle
Takip Et:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosunun içeriğinde "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganıyla paylaşılması tepkilere neden oldu.  Kısa süre yayında kalan video, paylaşılan hesaptan silindi fakat sosyal medyada gündem oldu. Muhalefetten sert tepkiler gelirken Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy eleştirildi ve istifaya davet edildi.

Otuz saniyelik tanıtım videosunda, "Siz eğlenin, ben aşı oldum" yazılı maskeler giyen turizm sektörü çalışanları gösterilirken videoyla turistlere, salgın endişesi olmadan, Türkiye'de tatil yapabileceklerinin mesajı verilmeye çalışıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistlerin gördüğü herkes aşı olacak" açıklaması üzerine gelen video kısa süre içinde silinerek yayından kaldırıldı.

Çavuşoğlu 'güvenli turizm' programını açıklamıştı

Bakan Çavuşoğlu'nun turizm sektörünün aşılanmasına ile ilgili geçtiğimiz haftaki açıklamasında, konuyla alakalı olarak bazı bilgiler vermişti. Çavuşoğlu, "güvenli turizm" programını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle oluşturulduğunu belirtmişti. Çavuşoğlu açıklamasında şunları söylemişti;

"Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi bütün turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağızki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım. "

Çavuşoğlu gelen tepkilerin arından ikinci bir açıklama yaparak, "Turist dedigimizde neden akla yalnızca yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu?" sözlerini söylemişti.



Son Güncelleme: 14.05.2021 15:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TuristAşıTurizmAşılıyım Türkiye VideosuAşılıyım Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
Kuaförler ve berberler 17 Mayıs Pazartesi açılacak mı?
Kuaförler ve berberler 17 Mayıs Pazartesi açılacak mı?

Popüler Haberler

Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Emanet dizisi Zuhal (Hilal Yıldız) kimdir?
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
TJK 14 Mayıs 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
TRT 1 Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep Ferda Kimdir? Evrim Alasya Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep konusu ve oyuncuları
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.