Aşılama hız kazandı! Aşı olan kişi sayısı 32 milyonu aştı

Koronavirüs pandemisiyle mücadele ile birlikte 1 Haziran tarihinde başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, hastalık ile mücadelede en etkili yöntem olan aşılama da şimdili Biontech ve sivonac aşılarıyla devam ediyor.

Birinci ve ikinci doz aşı olan kişi sayısı 32 milyonu geçti

Son günlerde özellikle Alman aşısı olarak bilinen biontech aşılarında ki sevkiyatın hızlamasıya birlikte Türkiye'de aşılama sürecide hız kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün itibariyle birinci ve ikinci doz aşı olan kişi sayısı 32 milyonu geçti.

Öte yandan Bakanlık tarafından belirlenen meslek gruplarının aşılanması devam ederken, bugünden itibaren İstanbul'da 45 yaş üzeri vatandaşların aşılamasına başlanıldı. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar diledikleri takdirde e nabız sistemi üzerinden randevularını oluşturabilecekler..