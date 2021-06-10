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Aşılama hız kazandı! Aşı olan kişi sayısı 32 milyonu aştı

Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama son günlerde hız kazandı. Özellikle alman aşısı sevkiyatının hızlanmasıyla birlikte bugün itibariyle birinci ve ikinci doz aşı olanların sayısı 32 milyonu geçti.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:54
Aşılama hız kazandı! Aşı olan kişi sayısı 32 milyonu aştı
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Koronavirüs pandemisiyle mücadele ile birlikte 1 Haziran tarihinde başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, hastalık ile mücadelede en etkili yöntem olan aşılama da şimdili Biontech ve sivonac aşılarıyla devam ediyor.

Son günlerde özellikle Alman aşısı olarak bilinen biontech aşılarında ki sevkiyatın hızlamasıya birlikte Türkiye'de aşılama sürecide hız kazandı.

Birinci ve ikinci doz aşı olan kişi sayısı 32 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün itibariyle birinci ve ikinci doz aşı olan kişi sayısı 32 milyonu geçti.

Öte yandan Bakanlık tarafından belirlenen meslek gruplarının aşılanması devam ederken, bugünden itibaren İstanbul'da 45 yaş üzeri vatandaşların aşılamasına başlanıldı. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar diledikleri takdirde e nabız sistemi üzerinden randevularını oluşturabilecekler..


Son Güncelleme: 10.06.2021 13:54
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AşıAşı Olan Kişi Sayısı
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