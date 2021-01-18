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Aşı yaptırmazsak vebali var mı? Sorusu Diyanet'e en çok sorulan soru oldu

Alo 190 Dini Danışma hattını arayan Antalyalı vatandaşlar koronavirüs aşısı ile ilgili Diyanet'i soru yağmuruna tuttu. İşte o detaylar..

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:49
Aşı yaptırmazsak vebali var mı? Sorusu Diyanet'e en çok sorulan soru oldu
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Diyanete aşı ile ilgili sorular yağdı!

Alo 190 Dini Danışma hattını arayan Antalyalı vatandaşlar koronaviriüs aşısı ile ilgili Diyanet'i soru yağmuruna tuttu. İşte o detaylar..

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından vatandaşların sorularına cevap verebilmek için oluşturulan Alo Fetva Hattı ve ya Alo 190 Dini Danışma hattı olarak da bilinen hatta son zamanlarda koronavirüs aşısının da gündemde olmasıyla birlikte hatta olağandışı yoğunluklar görüldü. Antalya İl Müftülüğü'bce dini sorulara cevap veren vazi ve din işleri uzman görevlilerini arayan kişiler "Eşim çalışıyor. Küçük bebğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için koronavirüs için endişeliyim. Koronavirüsten kurtulmanın, bulaşmaması için dua var mı" gibi ilginç sorular soruyor.

Antalya Müftüsü'nden sorulara yanıt

Antalya Müftüsü Osman Artan, son zamanlarda aşıya karşı spru işareti olan vatandaşların "Aşı olmamamnın vebali var mı?" şeklinde sorular aldığını belirtti. 

Müftü Osman Artan " Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bbir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz grekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı arar görmemesi lazım" şeklinde açıklamada bulundu.



Son Güncelleme: 18.01.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAşıKoronavirüs
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