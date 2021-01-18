Aşı yaptırmazsak vebali var mı? Sorusu Diyanet'e en çok sorulan soru oldu

Diyanete aşı ile ilgili sorular yağdı!
Alo 190 Dini Danışma hattını arayan Antalyalı vatandaşlar koronaviriüs aşısı ile ilgili Diyanet'i soru yağmuruna tuttu. İşte o detaylar..
Antalya Müftüsü'nden sorulara yanıt
Antalya Müftüsü Osman Artan, son zamanlarda aşıya karşı spru işareti olan vatandaşların "Aşı olmamamnın vebali var mı?" şeklinde sorular aldığını belirtti.
Müftü Osman Artan " Tereddüt edip aşı olmak istemeyenlerin, aşı olmamaktan dolayı çevresine, yakınına herhangi bbir şekilde hastalık bulaştırıp zarar görürse sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Devletimiz grekli tedbirleri aldı. Bir Müslüman olarak dinen bu aşıları olmamız lazım ve başkalarının bizden dolayı arar görmemesi lazım" şeklinde açıklamada bulundu.
Son Güncelleme: 18.01.2021 17:49