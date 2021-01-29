Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü

Adıyaman’ın Besni İlçesinde meydana gelen olayda 85 yaş üstü vatandaşların aşıları ile görevli olan sağlık görevlileri aşı vurmak için gittikleri Meryem taş adlı yaşlı kadının yardıma ihtiyacı olduğunu gördüler. Sağlık görevlilerinden Medine Akkuş isimli çalışan, yaşlı kadının rahatsız olduğunu ayağa kalkamadığını fark edince süpürge ile evini temizleyerek, yaşlı kadının evini düzenledi.

Aşı ekibinin bu davranışı takdir topladı. Korona-virüs sürecinin başlangıcından beri çalışan ve tüm fedakârlıkları yapan canla başla her türlü fedakârlığı gösteren sağlık çalışanlarının yapmış oldukları bu davranışı hem sağlık camiası hem de vatandaşlar tarafından takdir edildi.Yaşlı kadının evinin düzenleyen ekip aşı sonrasında evden ayrıldı.