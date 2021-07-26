Koronavirüse karşı tüm dünyada aşılama süreci sürüyor. Salgın halen yayılmaya devam etse de aşılar ile beraber ağır hasta ve ölüm oranları azalmış durumda. Virüse karşı en büyük silah olan aşılar konusunda birçok ülke çeşitli düzenlemeler yapıyor. Ülkeler aşı olanlar için ‘’Aşı pasaportu’’ uygulamasını hayata geçirme planlarına devam ediyor. Peki aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?

Aşı pasaportu, aşılama konusunda gerekli şartları sağlayan insanların tiyatro, stadyum, sinema salonları gibi kapalı alanlara girmesini sağlayan bir tür giriş kartı anlamına gelmektedir. Aşı pasaportuna sahip olmayanların ise toplu alanlara girmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Aşı pasaportu uygulaması Türkiye’de siyaset kulislerinde konuşulmaya devam etse de henüz net bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı’nda konuşulacak konulardan birisinin de aşı pasaportu olacağı ifade ediliyor.