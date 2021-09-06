Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor

İşveren, koronavirüs aşısı olmayan çalışanlarından 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren zorunlu olarak haftada en az 1 kere PCR testi yaptırmalarını isteyebilecek. Yapılan test sonuçları kayıt altında tutulacak ve gereken durumlarda da kullanılmak için saklanacaktır. Aşı ile ilgili henüz tam bir zorunluluk hali olmasa bile çalışma ortamlarında sağlık durumlarının güvenliğini sağlamak amacı ile PCR testi yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Peki hangi meslek grupları PCR testi yaptırmak zorundadır? Haftada 1 kere yapılacak olan PCR testi ücretli mi? işte karşınızda bütün detaylar!

Ya aşı olunacak ya da PCR testi yapılacak!

Koronavirüs aşısı ile ilgili olarak hukuki bir zorunluluğun olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde Covid – 19 salgınının seyrini kontrol altında tutabilmek için ve vakaları da en aza indirgeyebilmek adına iş verenler henüz aşı olmamış olan çalışanlarından haftada en az 1 kere olmak üzere PCR testi yatırmalarını isteyebilecektir. Herhangi bir durum içinde kullanılması gerektiği ihtimali göz önüne alınarak yapılan bu PCR test sonuçları da kayıt altına alınarak saklı tutulacaktır.

İş arkadaşlarının hem sağlıklarını hem de güvenliklerini tehlikeye düşürmemek için semptom göstermeleri halinde iş yeri doktoruna bildirme zorunluluğu vardır.

İşçiler için PCR test zorunluluğu ne zaman başlamaktadır?

İşçiler için PCR test isteme uygulaması 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır ve bu tarihten itibaren de işverenler çalışanlarından PCR testi yaptırmalarını isteme hakkına sahiptirler. Aşı olmayan işçiler ise haftada en az 1 ker PCR testi yaptırmak zorundadırlar. PCR test sonucu negatif olan işçiler işlerine devam edebilecekler ancak PCR test sonucu pozitif olan işçiler ise iş yerine alınmayacaktır.

Yazılı olarak bildiri yapılacaktır

Aşı olamayan işçilere kesin olarak Covid – 19 tanısı konulması halinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince olası sonuçları da işveren tarafından bu duruma olan işçilere bildirilecektir.

Aşı olmayan çalışanlardan bugünden itibaren zorunlu bir şekilde haftada en az 1 kere PCR testi yaptırmaları işyeri ve işveren tarafından bizzat istenebilecektir. PCR test sonuçları gerekli bütün işlemlerin yapılması için işyerinde kayıt altına alınacaktır.

Mevcut durumda ki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan aşı konusunda ki herhangi bir sorumluluk veya zorunluluk bulunmamaktadır.

Fakat, işveren bütün personelini Covid – 19 salgınına karşı korumak ile yükümlü olduğundan dolayı PCR testinin yapılmasını da zorunlu tutma hakkına sahiptir.

Aşı olmayan işçiler, PCR testini devlet hastanelerinde ve PCR test alan sağlık kurumlarında yaptırabilirler.

Vaka tespiti durumunda duyuru yapılırken çalışanın kim olduğunun doğrudan açıklanmaması, kim olduğunu belli edecek şekilde duyuru yapılmamalıdır.

Zorunlu olan PCR testi nerede yapılmaktadır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak alınan tedbirleri en üst seviyeye taşımıştır. Bakanlık, bu konuda geçen hafta 81 il valiliğine yazı gönderdi ve iş verenlerden istenecek olan PCR testi, koronavirüs riskleri ve tedbirleri ile ilgili de çalışanlarını bilgilendirmesini istedi. Yapılan bilgilendirme sonrasında ise;

81 il valiliğine gönderilmiş olan bildiriye göre, aşı olmayan işçiler için PCR testi devlet hastanelerinde ya da PCR test alan bütün sağlık kurumlarında yapılmaktadır. PCR test kiti olan şirketlerde de alınan testler kabul edilecektir. Test sonuçları da işveren tarafından olası herhangi bir duruma karşı kayıt altına alınacak ve saklı tutulacaktır.

PCR test zorunluluğu hangi meslek grupları için geçerlidir?

Eğitim kurumları ile başlayan PCR test zorunluluğu, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren bütün meslek gruplarını da içine almaktadır. İşveren tarafından yönetilecek olan bu süreç, bakanlığın da denetimi altında olacaktır.

İşçiler için PCR testi ücretli mi yapılmaktadır?

PCR testi devlet hastanelerinde herhangi bir ücret karşılığı olmadan yapılmaktadır. Aynı zamanda işçiler için Covid – 19 testi de ücretsiz bir şekilde devlet hastanelerinde yapılmaktadır.

PCR test sonuçları e – Nabız sistemi üzerinden görüntülenecek ve test sonucunun pozitif olması durumunda da HES koduna da otomatik bir şekilde tanımlanacaktır.