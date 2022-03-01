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Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozuyor mu? Korona aşısı orucu etkiler mi?

Aşı olmak ya da iğne yaptırmanın oruca olan etkisi yıllardır tartışılan bir konu. Şimdilerde herkesin gündeminde olan koronavirüs aşısı da bu tartışmaya dahil oldu. Peki, aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozuyor mu? Korona aşısı orucu etkiler mi? Cevabı haberimizde.

01 Mart 2022 Salı 21:00
Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozuyor mu? Korona aşısı orucu etkiler mi?
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Orucu bozan durumlar şunlardır; yeme – içme, cinsel ilişki ve bu kapsama giren her şey. Bu yüzden, besin değeri bulunmayan aşıların oruca bir etkisi olmuyor.

Tedavisini sürdüren hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri bitene dek oruç tutmayı erteleyebilirler. Bunun yanı sıra, Ramazan Ayında herkes ile beraber oruç tutmayı istiyorlar ve oruç tutmalarını engelleyen başka bir durum bulunmuyorsa iğnelerini iftar yaptıktan sonra vurdurmaları doğru bir karar olur. Bu imkana sahip olmayan kişiler, tedavi ile aşı amaçlı iğne yaptırmaya devam edebilirler. Fakat, oruçlu olunduğunda gıda ile vitamin iğnesi yaptıran kişilerin, ağızdan aşı alan kişilerin, damardan serum ile kan verenlerin oruçları bozulur. Bu kişilerin sonradan oruçlarını kaza etmeleri gerekir.



Son Güncelleme: 01.03.2022 21:00
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Anahtar Kelimeler:
AşıIğneOruç
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