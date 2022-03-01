Aşı olmak ya da iğne yaptırmak orucu bozuyor mu? Korona aşısı orucu etkiler mi?

Orucu bozan durumlar şunlardır; yeme – içme, cinsel ilişki ve bu kapsama giren her şey. Bu yüzden, besin değeri bulunmayanların oruca bir etkisi olmuyor.

Tedavisini sürdüren hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri bitene dek oruç tutmayı erteleyebilirler. Bunun yanı sıra, Ramazan Ayında herkes ile beraber oruç tutmayı istiyorlar ve oruç tutmalarını engelleyen başka bir durum bulunmuyorsa iğnelerini iftar yaptıktan sonra vurdurmaları doğru bir karar olur. Bu imkana sahip olmayan kişiler, tedavi ile aşı amaçlı iğne yaptırmaya devam edebilirler. Fakat, oruçlu olunduğunda gıda ile vitamin iğnesi yaptıran kişilerin, ağızdan aşı alan kişilerin, damardan serum ile kan verenlerin oruçları bozulur. Bu kişilerin sonradan oruçlarını kaza etmeleri gerekir.