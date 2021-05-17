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Aşı Kimliği nedir, nereden alınır? Aşı kimliği nasıl alınır?

Yurt dışına seyahatlerde bazı ülkelerin aşı şartı koyması ve ülkemizde de 65 yaş üzeri aşı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasından sonra birçok kişi aşı kimliğinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Araştırılan 'Aşı Kimliği nedir, nereden ve nasıl alınır?' sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:56
Aşı Kimliği nedir, nereden alınır? Aşı kimliği nasıl alınır?
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kademeli normalleşme sürecinde artık, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların iki doz aşı olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı açıklandı. Bu gelişme sonrasında pek çok vatandaş aşı olduklarını ispat edecek aşı kimliğinin nasıl alınacağını araştırmaya başladı.

Aşı Kimliği nedir?

Aşı kimliği uygulamasını ve bu uygulamaya dair detaylı bilgileri Sağlık Bakanlığı paylaştı. Buna göre, iki doz korona virüs aşısı olanlar HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla aşı kimliklerini alabilecek. HES uygulamasındaki ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği Oluştur’ ekranını kullanarak alınacak aşı kimliklerinde aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ‘Güvenli Turizm’ logosuda bulunacaktır.

Aşı kimliği, iki doz korona virüs aşısı olanların durumlarını göstermeye yarayacaktır.  Aşı kimliği üzerinde T.C. kimlik numarasıyla isteğe bağlı olarak pasaport bilgileride bulunacaktır. Aşı kimliğindeki karekod okutulduğunda ise sistem e-Nabıza yönlendirilip kişiye ait bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak görülebilecektir.

Aşı Kimliği nasıl alınır?

İki doz korona virüs aşısı olanlar, HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartlarını düzenleyebilecek. Aşı kimliği düzenlenebilmek için uygulamadaki, önce “Kovid-19 aşı bilgilerim" kutucuğuna tıklanıp sonrasında da “Aşı Kartlarım” bölümüne girip en son da “Aşı Kartı Oluştur” kısmına tıklanarak alınabilir.

Aşı kartında pasaport bilgilerininde bulunması kişinin kendi tercihine bağlı olurken seçilmemesi halinde sadece kişinin mevcut kimlik bilgileri karta işlenecektir. Aynı zamanda e-Nabız sisteminden de aşı kimliği oluşturmak mümkündür.


Son Güncelleme: 17.05.2021 20:56
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Anahtar Kelimeler:
Aşı KimliğiHES
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