Asgari geçim indirimi ve tablosu 2021

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?

AGİ ücreti kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. AGİ, 16 yaşının üzerinde olan tüm çalışanlar için asgari düzeyde geçim sağlayacak bölümün toplam gelirden çıkmasıyla ve vergi dışı bırakılmasıyla işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmektedir. Belirlenen bu ücret işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

Yaklaşık 12 yıla yakın zamandır çalışan kişilere AGİ ödemesi yapılmaktadır. 2007 yılına kadar vergi iade zarfları vardı. Çalışanların hepsi bir yıl içindeki fiş ve faturalarını bu bahsedilen zarflara topluyorlardı. Daha sonra bu zarflar işverene teslim ederek vergi iadesini alıyorlardı. Yalnız 2007 yılında bu olay kaldırıldı. Bunun yerine ise AGİ uygulaması geldi. Bunun içinde kişinin AGİ bildirim formunu doldurmalıdır. Bu formda işçinin aile bilgileri istenir. Formu alan işveren bu bilgiler doğrultusunda AGİ ücretini hesaplar ve ay sonunda işçiye net ücretine ek olarak ödeme yapar.

AGİ’den faydalanabilenler

Gerçek usulde ücret alan herkes asgari geçim indiriminde yararlanmaktadır.

AGİEden çocuklar üstünden yararlanmak için mükellefle beraber oturan ve onun baktığı çocukların 18 yaş altında olması gerekiyor. Bunun dışında 18 yaş üstünde olan ve öğrenim gören çocuklar içinde indirimden yararlanılır. Yalnızca çocuk 25 yaşını geçmemiş olmalıdır. Bunların yanı sıra eşi çalışmayan kişiler ek gelir elde etmiyorsa çalışan eş içinde asgari geçim indirimi alabilir. Kişinin eşi serbest çalışıyorsa da alınabilir.

Eşlerden her iki tarafta sigortalı çalışan ise çocukları yalnızca sosyal güvenlik kapsamında hangi eşe bağlı ise bağlı olunan ei çocuklar üstünden asgari geçim indirimi almaktadır.

AGİ’den faydalanamayanlar

Kazancı basit şekilde olan kişiler ve ticaret yapanların yanında çalışanlar,

Özel hizmette çalışan şoförler,

Özel inşaat sahibi olanların ücret karşılığında çalıştırdığı inşaat işçileri,

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi olanların yanında çalışanlar.

Çalışan kişiler AGİ’den nasıl yararlanır?

Kişiler sigortalı bir işe başlarken işverenine belirli bilgilerin doldurulması gereken bir form vermelidir. Asgari geçim indirimi almak isteyen herkes bu formu doldurmalıdır. Bu bilgiler AGİ hesaplaması için gerekli bilgilerdir. Çalışan kişi işe başladıktan sonra evlendiyse ya da boşandıysa bunu işverenine bildirmelidir. Aksi takdirde yanlış beyandan ötürü işçi bu durumdan sorumlu olacaktır.

AGİ hesaplaması

Sigortalı bekar çalışan %50,

Kişinin sigortalı çalışmayan eşi varsa eş için %10,

Sigortalı çalışan kişi için birinci ve ikinci çocuğuna ve çocuk başına %7,5,

Dördüncü ve daha fazla çocuk için de çocuk başına %5 indirim uygulanır.

AGİ hesabı aşağıdaki gibi yapılır:

Brüt asgari ücret X AGİ yüzdesi X %15 vergi dilim yüzdesi

Sigortalı çalışan bekar bir kişinin AGİ hesabı 2021 yılı için 3577x50x%15: 268,31 TL şeklindedir.

Üç çocuğu olup çalışmayan eş için hesaplama ise öncelikle sigortalı çalışan için %50, çalışmayan eş için %10 ve çocuk sayısı için %15 (birinci ve ikinci çocuk), üçüncü çocuk için %10 kapsamında totalde %85 AGİ yüzdesi alınır. Bu doğrultuda:

AGİ; 3577 X %85 X %15 : 456 TL olur.

Bunun yanı sıra yüzdelik kısım 85’i aşarsa yine 85 olarak alınmalıdır. Çünkü AGİ %85’i geçemez.

2021 AGİ ne kadar?

Sigortalı bir bekar için 268,31 TL,

Sigortalı olup evli ve eşi çalışmayan için 321,98 TL,

Sigortalı olup evli, eşi çalışmayan ve bir çocuk için 362, 22 TL,

Sigortalı olup evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk için 402,47 TL,

Sigortalı olup evli, eşi çalışmayan ve üç çocuk için 456,13 TL,

Sigortalı olup evli, eşi çalışmayan ve dört ve beş çocuk için 456,13 TL,

Sigortalı olup evli ve eşi çalışan için 268,31 TL,

Sigortalı olup evli ve eşi çalışan bir çocuk için 308,55 TL,

Sigortalı olup evli ve eşi çalışan iki çocuk için 348,80 TL,

Sigortalı olup evli ve eşi çalışan üç çocuk için 402,47 TL,

Sigortalı olup evli ve eşi çalışan dört çocuk için 429,30 TL,

Sigortalı olup evli ve eşi çalışan beş çocuk için 456,19 TL,

AGİ’den alınan ücret net asgari ücretin sonradan üzerine eklenir. Bu kapsamda AGİ dahil edildiğinde net asgari ücret 2,324,70 TL olmaktadır.

2021 yılı için AGİ dahil ücretler

AGİ dahil asgari ücret bekarlar için 2825 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışmayanlar için 2879 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışmayan ve bir çocuk için 2919 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışmayan ve iki çocuk için 2960 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışmayan ve üç çocuk için 3013 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışmayan ve dört çocuk için 3013 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışmayan ve beş çocuk için 3013 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışan için 2825 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışan ve bir çocuk için 2865 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışan ve iki çocuk için 2905 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışan ve üç çocuk için 2959 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışan ve dört çocuk için 2986 TL

AGİ dahil asgari ücret evli olup eşi çalışan ve beş çocuk için 3013 TL‘dir.

AGİ ödenmediği takdirde ne olur?

AGİ ücreti ödenmeyen kişiler 444 0 189 numaralı ihbar hattına şikayette bulunabilir. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait olan ALO 170 hattı arayabilir.

AGİ ücreti ödenmeyen işçiler istedikleri takdirde sözleşmenin haklı gerekçesi kapsamında fesih yapabilir. Bu ücret işçiye kanunlar kapsamında ödenmek zorundadır. Ödenmez ise bu durum bir nevi vergi kaçırma suçuna girebilir.