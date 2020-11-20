Aşevi ve kuru gıda yardımı nasıl alınır?

Ülkemizde maddi durumu yeterli olmayan ailelere pek çok kurum tarafından yardımlar yapılmaktadır. Bu kurumların başında ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yer alır. Bakanlığa bağlı olarak görev yapan bu vakfın dışında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da yardımlar yapılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Eyüp’te bulunan yerinde her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ülke çapında da gıda yardımları yapılıyor. Bu gıda yardımları belli şartlara uygun olan kişilere verilmektedir.

Aşevi ve kuru gıda yardımından yararlanacaklar

Sosyal güvencesi olmayanlar,

Aylık gelirin askeri ücretin üzerinde olmaması,

2022 sayılı kanuna göre yaşlılık veya engelli maaşı alanlar bu yardımdan faydalanabiliyor.

Şartlara uygun olan kişilerin Vakıflar Genel Müdürlükleri’nde giderek erzak yardımı formu doldurması ve başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yardım alan kişinin vefat etmesi,

Muhtaçlık veya bakım durumlarının ortadan kalkması,

Bilgi verilmeden 10 gün boyunca yemek alınmaması durumlarında yardımlar kesilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım sorgulaması nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yardım alan kişilerin yardımları şu durumlarda kesilir;

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yardım başvurusu yapanlar başvuru sürecinin e-Devlet sistemi üzerinden takip edebiliyor. Sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-genel-mudurlugu

Gıda yardımında neler var?

Gıda yardımı paketlerinin içerisinde 15 kalem gıda ürünü yer alır. Ayrıca gıda paketleri de ailedeki kişi sayısına göre 3 farklı şekilde verilmektedir. Bu paketler 1-2 kişilik aileler için 14 kg, 3-4 kişilik aile için 21,5 kg, 5 ve üzeri kişilik ailelere için 28,5 kg şeklinde hazırlanmaktadır. VGM yurt genelinde 20.315 aileye adrese teslim edilmek üzere gıda yardımında bulunuyor.