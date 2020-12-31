ASDEP personel alımları ne zaman yapılacak? Kimler ASDEP başvurusunda bulunabilir, başvuru şartları neler?

ASDEP alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hakkında sıklıkla soruşturulan konulardan olan ASDEP alımı hakkında detayların açıklanması bekleniyor.

ASDEP alımları hakkında duyuru, uzun süredir beklenmekte. Başvuru yapmayı düşünen adaylar başvurmaları gereken tarihi, gereken şartları ve duyurunun yayınlanacağı günü merak etmektedir.

ASDEP NEDİR?

ASDEP, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iş verilen bir sosyal personel kadrosudur. Bu kadroda görev alanlar Aile Sosyal Destek Personeli olarak görev alır. ASDEP kadrosu için başvurmuş kimselerin, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Psikoloji, Aile ve Tüketici Bilimleri, Çocuk Gelişimi kadrolarında görev alma hakları bulunmaktadır.

ASDEP KADROSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilmiş şartları sağlamak

Son müracaat tarihinden itibaren başvuru yapılan kadro için gerekli olan bölümün diplomasını almış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik vb. aylık alma hakkına sahip olmamak

65 yaşını doldurmamış olmak

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi bağlantısında sözleşmeli personel pozisyonunda görev alırken, hizmet sözleşmesi esaslarına uymayan şekilde davranılması sebebiyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen ya da sözleşme döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilmiş istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı olacak şekilde feshedenler için, fesih tarihinden itibaren 1 yıl olan süreyi tamamlamış olmak

ASDEP BAŞVURUNDA ARANAN EĞİTİM ŞARTI VAR MI?

ASDEP, başvuruda bulunacak kişilerde eğitim şartı da aramaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

En az lise düzeyinde eğitim görmek

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmetler

Sosyal Çalışmalar

Psikoloji

Sosyoloji

Çocuk Gelişimi

Aile ve Tüketici Bilimleri

Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık

ASDEP BAŞVURUSU İÇİN KPSS ŞARTI BULUNUR MU?

Başvuruda bulunacak kişiler kesinlikle KPSS sınavına girmiş olmalıdır. Süresi dolmamış sınavdan B grubu puanından Lisans seviyesinde P3 puan türünden puanın bulunması gerekmektedir.

ASDEP başvurusunda bulunmak isteyen bireyler, KPSS baraj puanına sahip olmak zorunda değildir. Başvuruda bulunan adayların işe alınma şekli ise en yüksek puandan düşüğe doğru olacaktır.

ASDEP ALIMLARI NE ZAMAN OLACAK?

Alım konusunda Bakanlıktan bir resmi açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ASDEP alım başvuru ekranı Kasım ayında erişime açılmıştı. Fakat bu yıl böyle bir durum yaşanmadı. Başvuru yapmak isteyen kişiler ilanları takip etmelidir.

ASDEP ALIMLARI BU SENE ERTELENEBİLİR Mİ?

Covid-19 küresel salgını sebebiyle birçok alanda sınavlar ertelendi. ASDEP ilanlarının gecikmesi erteleme olup olmayacağını merak ettirdi.

ASDEP alımlarının ertelenmesi konusunda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Erteleme durumu yaşanabilecekken aniden hızlı alımlar da gerçekleşebilir. Adaylar alımlar için ilanları takip etmelidir.