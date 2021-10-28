Restoran mutfaklarında müşterilere servis edilecek yemeğin tasarımını kontrol eden, aşçının veya diğer mutfak personellerinin işlerini kontrol eden kişiye aşçıbaşı yardımcısı adı verilir. Hizmet sektöründe çalışmayı düşünen kişiler aşçıbaşı yardımcılarının 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptıklarını öğrenmek için intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki aşçıbaşı yardımcısı maaşı ne kadar? Aşçıbaşı yardımcısı ne iş yapar?

Aşçıbaşı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de aşçıbaşı yardımcısı olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 6.500 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük aşçıbaşı yardımcısı maaşı 2.826 TL iken, en yükseği ise 9.500 TL’dir. Bu maaş şirketten şirkete farklılık gösterebilir.

Aşçıbaşı Yardımcısı Ne İş Yapar?

Aşçıbaşı yardımcısı olarak çalışmak isteyen bir kişinin en az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olması gerekiyor. Aşçıbaşı yardımcısı olarak çalışmaya başlayan bir kişinin ise yerine getirmesi gereken bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevler:

- Misafirlerin muhtemel sayısını, piyasa şartlarını, genellikle beğenilen çeşitli yemekleri ve kullanılan listenin yeniliklerini göz önünde tutarak günlük yemek listelerini hazırlamak ve bunları etiketlendirmek,

- Gıda maddelerinin hazırlanılmasına ve pişirilmesine,porsiyon miktarlarına ve ganitür tipine nezaret etmek ve aşçılara gerekli talimatı vermek,

- Özel yemekler hazırlamak ve yemek reçeteleri tanzim etmek,

- Pişen gıda maddelerinin tadına bakmak ve koklamak suretiyle kontrol etmek,

- Gerekli gıda maddelerini ve mutfak teçhizatını sipariş etmek veya satın almak ve bunları miktar ve kalite bakımından kontrol etmek,

- Aşçıbaşının olmadığı zamanlarda aşçılara ve diğer mutfak işçilerine nezaret etmek ve iş vermek aşçıbaşı yardımcılarının görevleri arasında bulunmaktadır.