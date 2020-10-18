Asayiş polisi olma şartları nelerdir?

Ülkemizin en önemli güvenliklerinden biri olan asayiş polisleri, ülkemizin güvenliğini sağlama konusunda önemli işler yapmaktadırlar. Vatandaşlarımız nasıl asayiş polisi olunacağını, asayiş polislerinin görevlerinin neler olduğunu merak etmektedir.

Nasıl Asayiş Polisi Olunur?

Asayiş polislerinin en önemli görevleri arasında suçluyu yakalama, araştırma yapma, suça el koyma gibi önemli görevleri yapar. Bu polisler Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktadır. Vatandaşlarımız nasıl asayiş polisi olunacağını, asayiş polislerinin görevlerinin neler olduğunu merak etmektedir.

Asayiş polisi olmak isteyen kişilerin birtakım şartları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikli şart polis olmaktır. Farklı kurumlardan asayiş kadrosuna polis alımı yapılmaz. POMEM ve PMYO okullarında bulunan polisler tercih edilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar sadece Polis Özel Harekat olabilmektedirler. Sonrasında amirlerinin uygun görmesi halinde bu polisler asayiş şubeye atanmaktadır. Bu polisler genellikle daha zeki, akıllı ve mesleki donanımlı kişilerden oluşur. Asayiş şube polisleri devletin belirlediği mevzuata göre suça el koyma, suçluyu etkisiz hale getirme, suçluyu gözaltına alma ve suçludan ifade alma gibi işlemleri yapmaktadır.