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Asansörde yük taşımayın diye uyaran gaziye şiddet! Yerlerde sürüklediler

Antalya'da yaşayan ve 5 yıl önce Hakkari'de askerlik görevi sırasında iki ayağını birden kaybederek gazi olan Gökhan Koç (30), asansörde yük taşımamaları için uyardığı komşuları tarafında darp edildi. Yerlerde sürüklendiğini söyleyen Gökhan Koç, kendisine şiddet uygulayan baba-oğuldan şikayetçi oldu.

22 Ocak 2021 Cuma 20:53
Asansörde yük taşımayın diye uyaran gaziye şiddet! Yerlerde sürüklediler
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Evlerini tadilat yapan ve evden çıkan moloz türü yükleri asansörle aşağı indiren L.Y. isimli bir kişi kendisini yük taşımaması için uyaran Hakkari gazisi Gökhan Koç'u oğlu Z.Y. ile birlikte döverek darp etti. Sadece uyarıda bulunduğu için darp edilen Gökhan Koç, baba-oğuldan şikayetçi oldu.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde piyade uzman çavuş olarak görev yaparken yaşanan bir patlamada ağır yaralanan Gökhan Koç, GATA'da uzun süre tedavi gördü, Patlamada iki ayağını birden kaybeden Koç'a burada protez takıldı. Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Gökhan Koç, yaşadığı apartmana taşınan ve evinde tadilat yaptıran komşularıyla tartıştı.

Evden çıkan moloz ve benzeri malzemeleri asansörle aşağı indiren L.Y.'ye yük taşımamaları için uyarıda bulunan Gökhan Koç, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine L.Y. ve oğlu Z.Y.'nin şiddetine uğradı.

'Bana mı gazi oldun? diyerek L.Y'nin kendisine ve eşine saldırıldığını söyleyen Gökhan Koç, oğlunun da kapşonumdan tutarak yere düşürdüğünü ve yerlerde sürükleyerek diziyle suratıma vurduğunu söyledi. Gözlüğüm kırıldığını ve baba oğul tarafından darp edildiğini belirten Gökhan Koç, gazi olarak bunu yaşamak zorunda olmadığını ifade ederek biz birbirimize sahip çıkan insanlarız diyerek isyan etti.

Gökhan Koç, darp raporu alarak komşularından şikayetçi olurken .Y. ve oğlu Z.Y.'nin Koç'un üstüne yürüdüğü anlara ait kamera kayıtları da savcılığa teslim edildi. Gökhan Koç'un eşi Pınar Koç'da yaşadıklarının çok korkunç olduğunu vurgulayarak olaya karışan şahıslarla aralarında bir husumetleri olmadığını ifade ederek eşiyle birlikte darp edildiğini söyledi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 20:53
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaGökhan KoçGaziDarp
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