Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü olay Kastamonu Abana'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre Kastamonu Abana ilçesinde bir arkadaşının iş yerine giden 64 yaşındaki Kamil Kocabıyık isimli vatandaş, iş yerinin bulunduğu binaya girdiği esnada asansör boşluğundan aşağıya düştü.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Kazanın ardından Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Son Güncelleme: 25.03.2021 19:15