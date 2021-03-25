Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti

Bir kişinin hayatını kaybettiği üzücü olay Kastamonu Abana'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Kastamonu Abana ilçesinde bir arkadaşının iş yerine giden 64 yaşındaki Kamil Kocabıyık isimli vatandaş, iş yerinin bulunduğu binaya girdiği esnada asansör boşluğundan aşağıya düştü.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Kocabıyık'ı düştüğü yerden çıkardı. Düşmenin etkisiyle yaralanan talihsiz adam yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 64 yaşındaki Kocabıyık doktorların hastanedeki tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.