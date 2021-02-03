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Aşağı bakmayacağız nedir? Twitter #AsagiBakmayacagiz olayı ne, ne anlama geliyor?

Atanan rektör Prof.Dr.Metin Bulu'dan sonra başlayan protestolar devam ediyor.Ünlü isimlerin de katıldığı bu etiketin ne anlama geldiğini haberimizden öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:58
Aşağı bakmayacağız nedir? Twitter #AsagiBakmayacagiz olayı ne, ne anlama geliyor?
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 03.01.2021 tarihinde resmi gazeteden yayınlanan kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasıyla başlayan protestolar 1 aydan fazladır devam ediyor.Bu isim ise Metin Bulu’dur.Son birkaç gündür sosyal medya twitter’da tt olan ‘AşağıBakmayacağız’ etiketi gündem olmuştur.

 Aşağı bakmayacağız nedir?

Bir polisin protestoculara Aşağı bak demesinin ardından intenette yayılan  videodan sonra başlamıştır. Bu söze çoğunluk tarafından tepki gösterildi.Bir çok film ve dizi oyuncusunun da destek olduğu bu etiketle polislere ve hükümete tepki gösterildi.

Olaydan bir süre sonra Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada aşağı bak ifadesinin doğrusu ‘Aşağıdan,Aşağıya doğru denildi. Yayınladıkları videoda polisimizin sadece yasalara aykırı göstericiler ile değil de yalan ile mücadele ediniyor ifadeleri kullandı.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu dün gece Haber Global kanalında katıldığı programda olaylar hakkında bazı açıklamalar yapmıştır.

Soylu,Gözaltına alınan 79 kişinin terör grubu DHKP/C ve TKP-ML ile bağlantılı olduğunu,Protestocuların atanan ismin odasına baskın yapmak istediklerini ancak müsaade etmediğini anlattı.Gündem olan etiket AşağıBakmayacağız için ise polisin tavrının yanlış ise bunun değerlendirileceğini,polisin görevini yaptığını söylemiştir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 11:58
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Anahtar Kelimeler:
Metin BuluBoğaziçi Üniversitesi
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