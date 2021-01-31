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Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün’ün cesedi bulundu mu, öldü mü, katili kim?

Samsun'un Atakum ilçesindde 42 gündür bulunamayan kadın ormanlık alanda ölü şekilde bulundu. Kadını öldüren katil kişi, kadını öldürüp ormana bıraktığını itiraf etti.

31 Ocak 2021 Pazar 18:27
Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün’ün cesedi bulundu mu, öldü mü, katili kim?
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Samsun'un Atakum ilçesindde 42 gündür bulunamayan kadın ormanlık alanda ölü şekilde bulundu. Kadını öldüren katil kişi, kadını öldürüp ormana bıraktığını itiraf etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün yakınlarına kötü haber geldi. Peki Arzu Aygün kimdir? Katili kimdir? İşte detaylar...

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda ge.en sene 17 Aralık'tan evden çıkan iki çocuk annesi Arzu Aygün eve bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları olise giderek kayıp başvuru yaptı. Asayiş Şuba Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri Aygün'ü aramaya başladı.

Polis ekipleri tanıkların ifadelerini alırken M.C de dahil beş kişinin ifadesini aldı. M.C ifade verirken "En son Atakum'da görüştük ssonra bir daha görmedim. Telefonu ve bir fkalsh bellek verip yanımdan ayrıldı" sözlerini kullandı.

Arzu Aygün'ün katili kim?

Kayıp olan Arzu Aygün, Müge Anlı'nın programı ile bulunmaya çalışılıyordu.

Polisler tarafından İfadesi alınan M.C  daha sonra serbest bırakıldı. Daha sonra M.C savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vuup öldürdüğünü ve cesedini de Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Polis ekipleri bölgeye giderek Aygün'ün cansız bedeine ulaştı.

M.C polisler tarafından gözaltına alındı. Arzu Aygün'ün cenazesi otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:33
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Anahtar Kelimeler:
KatilArzu Aygün
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