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Artvin'de yaşanan yangınının bıraktığı hasar gün ağardığında ortaya çıktı!

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün meydana gelen yangın felaketinde, yangının bıraktığı hasar gün ağardığında ortaya çıktı. Köyde 35 bina ile 60 evin yandığı görülürken çok sayıda hayvanın da telef olduğu bildirildi.

18 Mart 2021 Perşembe 11:47
Artvin'de yaşanan yangınının bıraktığı hasar gün ağardığında ortaya çıktı!
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı 176 haneye sahip Dereiçi köyünde dün öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle diğer evlere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası 400 nüfuslu köye bütün birim ekipleri yönlendirildi.

Evleri bir anda alev alan aileler, kendilerini evden dışarı atarlarken kimi ailelerde ahırlardaki hayvanlarını yangından kurtarmaya çalıştılar. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri köyü tedbir amaçlı boşaltırken rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılan alevler ekiplerin yaklaşık 8 saat boyunca süren yangın söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. 

Yaşanan yangın felaketinde ise yangının köyde bıraktığı hasar gün ağardığında ortaya çıktı. Yangında 35 binanın yandığı görülürken kayıtlara 60 ev ile ahırlarına yandığı geçti. 30'dan fazla büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında ekiplerin gece boyu soğutma çalışması yaptığı bildirilirken yangın nedeniyle evlerini kaybeden ailelerin yakın akrabalarının yanlarına gittikleri belirtildi.

Yangın nedeniyle evlerini terk eden vatandaşlar yangın sonrasında evlerine girerek kalan eşyalarını ararlarken ekiplerin hasar tespit çalışması başlattığı ve iş makineleriyle köyde temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Son Güncelleme: 18.03.2021 11:47
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