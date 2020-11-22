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Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Yaklaşık 4 gün önce Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan bir tünel içerisinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü ,4 kişinin yaralandığı trafik kazası olayının görüntüleri ortaya çıktı.

22 Kasım 2020 Pazar 23:01
Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan  Su Kavuşumu-1 Tüneli'nde  yaklaşık 4 gün önce  19 Kasım tarihinde  meydana gelen korkunç kazada, Hamza E. adlı kişinin kullandığı otomobil ile , karşı yönden gelen Levent Yönetimindeki minibüsle şerit ihlali sebebiyle kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan  çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan 63 yaşındaki  Hatice Ergün adlı kişi hayatını kaybederken, araç sürücüleri Levent K., Hamza Ergün ile minibüste bulunan Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan adlı kişiler  yaralanmıştı.


 Yaşanan bu kaza sonrasında tünel içerisindeki kaza anlarına ait görüntüler 4 gün sonra ortaya çıktı. Kameralardaki görüntülerde şerit ihlali ve otomobille minibüsün çarpışma anları  görüntülere yansıdı.

Yaşanan Kaza anları için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
ArtvinTrafik Kazası
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