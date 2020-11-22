Artvin'de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nde yaklaşık 4 gün önce 19 Kasım tarihinde meydana gelen korkunç kazada, Hamza E. adlı kişinin kullandığı otomobil ile , karşı yönden gelen Levent Yönetimindeki minibüsle şerit ihlali sebebiyle kafa kafaya çarpıştı.
Yaşanan çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan 63 yaşındaki Hatice Ergün adlı kişi hayatını kaybederken, araç sürücüleri Levent K., Hamza Ergün ile minibüste bulunan Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan adlı kişiler yaralanmıştı.
Yaşanan bu kaza sonrasında tünel içerisindeki kaza anlarına ait görüntüler 4 gün sonra ortaya çıktı. Kameralardaki görüntülerde şerit ihlali ve otomobille minibüsün çarpışma anları görüntülere yansıdı.
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