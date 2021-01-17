İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Son Dakika
Bakan Koca aşıyla ilgili merak...
3 sosyal medya platformunun temsilcili atama işlemleri için son 2 gün!
Son Dakika
3 sosyal medya platformunun temsilcili...
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...

Artvin merkez ve ilçe askerlik şubeleri iletişim ve adres bilgileri neler?

Artvinde kaç tane askerlik şubesi var? Artvin askerlik şubeleri iletişim bilgileri neler? Artvin askerlik şubeleri adres bilgileri neler? Artvin askerlik şubeleri telefon bilgileri neler? Vatandaşlar Artvin ili ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin adres ve telefon biliglerini araştırıyor.

17 Ocak 2021 Pazar 12:01
Artvin merkez ve ilçe askerlik şubeleri iletişim ve adres bilgileri neler?
Takip Et:

Artvin İli Askerlik Şubeleri İletişim Bilgileri Neler?

Vatandaşlar Artvin ilinde ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgilerini araştırıyorlar.

ARTVİN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Çarşı Mah. İnönü Cad. No:38 Artvin

Telefon: 0 466 212 10 66

Faks Numarası: 0 466 212 43 58

Mail: artvin_as_sb@msb.gov.tr

ARDANUÇ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Çarşı Mah. İnönü Cad. No:38 Artvin

Telefon: 0 466 212 10 66

Faks Numarası: 0 466 212 43 58

Mail: artvin_as_sb@msb.gov.tr

ARHAVİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Boğaziçi Mah. Atatürk Bul. No:79 Arhavi/Artvin

Telefon: 0 466 312 40 05

Faks Numarası: 0 466 312 47 90

Mail: arhavi_as_sb@msb.gov.tr

BORÇKA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Gündoğdu Mah. Hükümet Cad. No:55 Borçka/Artvin

Telefon: 0 466 415 25 60

Faks Numarası: 0 466 415 31 79

Mail: borcka_as_sb@msb.gov.tr

HOPA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Boğaziçi Mah. Atatürk Bul. No:79 Arhavi/Artvin

Telefon: 0 466 312 40 05

Faks Numarası: 0 466 312 47 90

Mail: arhavi_as_sb@msb.gov.tr

MURGUL ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Gündoğdu Mah. Hükümet Cad. No:55 Borçka/Artvin

Telefon: 0 466 415 25 60

Faks Numarası: 0 466 415 31 79

Mail: borcka_as_sb@msb.gov.tr

ŞAVŞAT ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Şavşat/Artvin

Telefon: 0 466 517 10 10

Faks Numarası: 0 466 517 11 31

Mail: savsat_as_sb@msb.gov.tr

YUSUFELİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adresi: Merkez Mah. İnönü Cad. No:1 Yusufeli/Artvin

Telefon: 0 466 811 20 10

Faks Numarası: 0 466 811 25 88

Mail: yusufeli_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Artvin Askerlik şubeleri IletişimArtvin Askerlik şubeleri AdresArtvin Askerlik şubeleri TelefonArtvin Askerlik ŞubeleriArtvinŞube İletişim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi yüzünü falçatayla parçaladı!
Kendisinden boşanmak isteyen Ukraynalı eşi yüzünü falçatayla parçaladı!
Denizli'de boşanma aşamasındaki kadının acı feryadı: 'Öldürülmekten korkuyorum!'
Denizli'de boşanma aşamasındaki kadının acı feryadı: 'Öldürülmekten korkuyorum!'
Sancaktepe'de tartıştığı eşini bıçaklayan cani koca 'Yaşıyor mu?' diye ağladı
Sancaktepe'de tartıştığı eşini bıçaklayan cani koca 'Yaşıyor mu?' diye ağladı
Haliç'te feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Haliç'te feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
4 milyonluk TL'lik lüks otomobil kısıtlama saatinde ortalığı savaş alanına çevirdi
4 milyonluk TL'lik lüks otomobil kısıtlama saatinde ortalığı savaş alanına çevirdi
Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı

Popüler Haberler

Artvin merkez ve ilçe askerlik şubeleri iletişim ve adres bilgileri neler?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu nerelidir?
Yemin dizisi Semih kimdir? Gerçek adı ne? Emre Kerem Ketenci oynadığı diziler
Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır? 2021 çoban desteği kimler alabilir?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 17 Ocak 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Aydın askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
MasterChef Türkiye yeni sezon jürileri kimler? İşte MasterChef Türkiye jurileri
OnePlus 8 Pro özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!
Ücretsiz maskeler için SMS mesajları ne zaman gelecek?
21 Eylül Cumartesi Reyting sonuçları Kalk Gidelim, Fox Ana Haber Hafta Sonu, Güven Bana reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
Sigorta hasar dosyası sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılır mı?
Yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Subay ve Yedek subay başvuru şartları
Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim? 2021 Aile hekimi değiştirme formu nasıl doldurulur?
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? En kolay şerbetli kadayıflı muhallebi tarifi ve malezemeleri
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2021 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2021 Whatsapp bellek yetersiz sorunu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.