Artvin merkez ve ilçe askerlik şubeleri iletişim ve adres bilgileri neler?

Artvin İli Askerlik Şubeleri İletişim Bilgileri Neler?
Vatandaşlar Artvin ilinde ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgilerini araştırıyorlar.
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ARTVİN ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Çarşı Mah. İnönü Cad. No:38 Artvin
Telefon: 0 466 212 10 66
Faks Numarası: 0 466 212 43 58
Mail: artvin_as_sb@msb.gov.tr
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ARDANUÇ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Çarşı Mah. İnönü Cad. No:38 Artvin
Telefon: 0 466 212 10 66
Faks Numarası: 0 466 212 43 58
Mail: artvin_as_sb@msb.gov.tr
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ARHAVİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Boğaziçi Mah. Atatürk Bul. No:79 Arhavi/Artvin
Telefon: 0 466 312 40 05
Faks Numarası: 0 466 312 47 90
Mail: arhavi_as_sb@msb.gov.tr
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BORÇKA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Gündoğdu Mah. Hükümet Cad. No:55 Borçka/Artvin
Telefon: 0 466 415 25 60
Faks Numarası: 0 466 415 31 79
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HOPA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Boğaziçi Mah. Atatürk Bul. No:79 Arhavi/Artvin
Telefon: 0 466 312 40 05
Faks Numarası: 0 466 312 47 90
Mail: arhavi_as_sb@msb.gov.tr
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MURGUL ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Gündoğdu Mah. Hükümet Cad. No:55 Borçka/Artvin
Telefon: 0 466 415 25 60
Faks Numarası: 0 466 415 31 79
Mail: borcka_as_sb@msb.gov.tr
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ŞAVŞAT ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Yeniköy Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Şavşat/Artvin
Telefon: 0 466 517 10 10
Faks Numarası: 0 466 517 11 31
Mail: savsat_as_sb@msb.gov.tr
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YUSUFELİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adresi: Merkez Mah. İnönü Cad. No:1 Yusufeli/Artvin
Telefon: 0 466 811 20 10
Faks Numarası: 0 466 811 25 88
Mail: yusufeli_as_sb@msb.gov.tr