Artvin hangi risk grubunda yer alıyor, renk kodu nedir? Artvin'de sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en sonki kabine toplantısı sonrasında ifade ettiği kararlar neticesinde kontrollü normalleşme süreci başladı.

Yeni dönem ile birlikte tedbirlerin sıklığı şehirlerdeki vaka istatistiklerine göre değişiklik gösterecek. Alınacak tedbirler için kullanılan verilerin kaynağı ise Sağlık Bakanlığı'nın hafta hafta yayınladığı 100 bin içinde görülen vaka sayıları olacak.

Sağlık Bakanı Koca'nın ifade ettiği veriler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk barındıran şehirler harita üzerinde renk kodları ile gösterildi. Artvin'de uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kaldırılacak mı? Sorusu merak konusu ile gündemde. Salgının son durumunda Artvin'in renk kodu ne oldu? Artvin hangi risk grubunda yer alıyor?

Artvin'in renk kodu ve risk grubu nedir?

Koca'nın ifadelerine göre haritada düşük riskli yerler mavi ile, orta riskli yerler sarı ile, yüksek riskli yerler turuncu ve çok yüksek riskli yerler kırmızı ile gösteriliyor. Koca, normalleşme aşamalarının şehirlerin risk durumlarına göre uygulanacağını belirtti. Normalleşmelerin tedbirli ve kademeli olarak gerçekleşeceğini ifade etti.

Düşük riskli şehirler hangileri?

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkâri: 4,97

Orta riskli şehirler hangileri?

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli şehirler hangileri?

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli şehirler hangileri?

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerin yoğunlaştırılması veya hafifletilmesi kararını, salgının şehirlerdeki vakaların artma veya azalma durumlarına göre uygulanacağını söyledi.

Şehirlerin salgın tedbirlerine uyduğu oranda normalleşmeye sürecine de o kadar hızlı başlayabileceğini ifade etti. Hafta hafta yayınlanan risk oranına göre şehirlerin renklerinin yeniden tespit edileceğini, iki haftada bir olacak şekilde normalleşme uygulamasının güncelleneceğini açıkladı.

Normalleşme süreci kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşecek

Yeni süreç için önem arz eden verilerin üçüncüsü de dün gece yayınlandı. Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile, 20-26 Şubat verilerinin şehir kapsamında Covid-19 vaka sayılarını yayınlayarak, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" dedi.

Karadeniz bölgesinde vakalar yine yüksek

Şehirlerin yayınlanan harita renk kodlarındaki vaka sayılarında Karadeniz bölgesi yine ilk sıralarda bulundu. Birinci sıra yer alan Ordu ilindeki yükseliş kaygılandırdı. Verilerin yayınlandığı ilk hafta Ordu'da 194.42 olan vaka sayısı, sonraki hafta 228.4'e yükselmişti. Vakalar bu hafta ise 301.76'ya ulaşmış durumda. Ordu'dan sonra Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize yer alıyor.

Renk kodu kırmızıya dönen 5 şehrimiz

Vakaların bir hafta öncesine oranla en çok artan ilk 5 şehir Sinop, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Giresun olarak kaydedildi. Risk haritasında en yüksek riski gösteren kırmızı renge bu hafta 5 il dahil oldu. Bu iller 50.17 oranındaki artış ile Balıkesir, 32.14 oranındaki artışı ile Edine, 26.37 oranındaki artışı ile Gümüşhane, 20.19 oranındaki artışı ile Amasya, 12.13 oranındaki artışı ile Burdur oldu.

İstanbul'daki artış

Üç büyük şehirde de önemli seviyelerdeki vakalar devam ediyor. İstanbul'da yaşanan artış seviyesi kaygı veriyor. Geçen hafta 68.23 olan vaka oranı, 21.67 oranındaki artış ile 89.9'a yükseldi. İstanbul vakaların en çok arttığı şehirler arasında 11. sıraya yerleşti.

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi

Yayınlanan genelgeye göre, hafta içi 21.00-05.00 saatleri aralığında tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasakları uygulaması sürdürülecek. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda bulunan şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları, hafta içi de olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri aralığında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde ise,

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri aralığında olacak. Cumartesi 21.00'den başlayacak ve pazar gününün tümünü kapsayacak. Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunmayan şehirlerde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelinen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında yeni "Kontrollü Normalleşme" dönemine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar etrafında, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu aracılığı ile belirlenen kriterlere göre şehirlerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde 4 ayrı risk grubuna bölünerek salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği ifade edilen genelgede, şu bilgilere değinildi:

Alınacak yeni bir karara kadar şehirlerin risk grupları düşük risk grubunda yer alan şehirler 'Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Uşak, Van', orta risk grubunda yer alan şehirler 'Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat', yüksek risk grubunda yer alan şehirler 'Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak', çok yüksek risk grubunda yer alan şehirler ise 'Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edine, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon' olacak şekilde belirlenmiştir.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında şehir çapında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kısıtlamaların, risk gruplarına doğrultusunda belirlendiği ifade edilen genelgede, şunlara yer verildi:

"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir."