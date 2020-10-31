İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları

İzmir' de yaşanan ve hepimizi derinden üzmekte olan deprem felaketi ile ilgili yapılmakta olan kurtarma çalışmaları hâlâ devam etmektedir. İzmir halkı ve çoğu insanımız ise artçı deprem riskine karşı haberdar olmak istemektedir. Vatandaşımızın merak ettiği öncü ve artçı depremler hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:11
Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları
Takip Et:

AFAD tarafından verilen en son haberlerin ışığında saat 14. 51’ de 6. 9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin merkezi ise İzmir Seferihisar olurken, depremin derinliği ise 16 km olarak belirlendi.

 

Yurdum insanı ise yaşanmış olan bu depremin arkasından yaşanan artçı depremleri hissettiğini dile getiriyor. Peki öncü ve artçı depremin arasındaki fark nedir…

 

FAY

Fay hatları depreme neden olmaktadır ve fay hatlarının tanımı ise; yerkabuğunu oluşturmakta olan kayaçların belirli bir yüzeyde kırılması ve oluşmakta olan iki parçanın birbirine göre göreceli bir biçimde yer değiştirmesi olarak tanımlanır.

 

ÖNCÜ DEPREM

Büyük bir depremden birkaç saniye ve birkaç hafta önce yaşanabilen, büyük depremin etkilediği bölgede veya bu bölgenin yakınında yaşanan ufak sarsıntıdır.


 

ARTÇI DEPREM NEDİR

Artçı deprem ise anda depremin ardından yaşanmakta olan depremdir. Artçı sarsılmalar ana depremin yaşandığı bölgenin merkezinde yaşanır; ancak depremin büyüklüğü daha küçüktür lakin ana depremin yapıları zayıflatmasının ardından yaşandığında binaların yıkılmasını sağlayacaktır, yüksek şiddetlerde de yaşanma riski vardır.

 

DEPREM TANIMI

Yerkabuğu içerisinde yaşanan kırılmalar sebebi ile aniden ortaya çıkan titreşim dalgalarının yayılıp, geçtikleri yerleri ve yer yüzeyini etkilemesi ile sarsılmasına sebebiyet vermektedir ve bunun adı depremdir.

 

Deprem, insanların hareketsiz bir şekilde adlandırdığı ve üzerinde yaşamanın güvenli olduğunu düşündüğü toprağında yerinden oynayacağı ve üzerinde bulunmakta olan bütün yapıların hasar görüp yıkılabileceğini ve bu olayla can kaybının bile yaşanabileceğini göstermekte olan bir doğal afettir.

 

Depremlerin oluşma sürecini, deprem dalgalarının yayılma ve yayılma alanlarını, ölçülerek ve belirli yöntemler ile bulunmasını ve ölçülmesini sağlayan konuları incelemekte olan bilim dalına Sismoloji adı verilmektedir.



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Artçı Deprem NedirArtçı Depremler Büyük Depremi Engeller MiArtçı Depremler Büyük Depremi Tetikler Miöncü Deprem Nediröncü Deprem özellikleriöncü Depremler Nasıl Olur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi Nene karakteri kimdir? İpek Çiçek hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Banka kredi borcu ödenmezse ne olur? Eve ve maaşa haciz gelir mi?
İstanbul'da Esenler otogarında neler oldu? Yapılan operasyonun sebebi ne? Otogarda neler yakalandı?
Ramazan'da çok yapılması gereken zikir ve dua
Asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek? 2020
Fox Ana Haber canlı izle - 3 Ekim Perşembe
Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu
Arka Sokaklar Rıza Baba ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan doğum tarihi
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.