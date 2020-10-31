Artçı deprem ne demektir? Artçı depremler ne zaman ve nasıl olur? Öncü ve Artçı deprem tanımları

AFAD tarafından verilen en son haberlerin ışığında saat 14. 51’ de 6. 9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin merkezi ise İzmir Seferihisar olurken, depremin derinliği ise 16 km olarak belirlendi.

Yurdum insanı ise yaşanmış olan bu depremin arkasından yaşanan artçı depremleri hissettiğini dile getiriyor. Peki öncü ve artçı depremin arasındaki fark nedir…

FAY

Fay hatları depreme neden olmaktadır ve fay hatlarının tanımı ise; yerkabuğunu oluşturmakta olan kayaçların belirli bir yüzeyde kırılması ve oluşmakta olan iki parçanın birbirine göre göreceli bir biçimde yer değiştirmesi olarak tanımlanır.

ÖNCÜ DEPREM

Büyük bir depremden birkaç saniye ve birkaç hafta önce yaşanabilen, büyük depremin etkilediği bölgede veya bu bölgenin yakınında yaşanan ufak sarsıntıdır.

ARTÇI DEPREM NEDİR

Artçı deprem ise anda depremin ardından yaşanmakta olan depremdir. Artçı sarsılmalar ana depremin yaşandığı bölgenin merkezinde yaşanır; ancak depremin büyüklüğü daha küçüktür lakin ana depremin yapıları zayıflatmasının ardından yaşandığında binaların yıkılmasını sağlayacaktır, yüksek şiddetlerde de yaşanma riski vardır.

DEPREM TANIMI

Yerkabuğu içerisinde yaşanan kırılmalar sebebi ile aniden ortaya çıkan titreşim dalgalarının yayılıp, geçtikleri yerleri ve yer yüzeyini etkilemesi ile sarsılmasına sebebiyet vermektedir ve bunun adı depremdir.

Deprem, insanların hareketsiz bir şekilde adlandırdığı ve üzerinde yaşamanın güvenli olduğunu düşündüğü toprağında yerinden oynayacağı ve üzerinde bulunmakta olan bütün yapıların hasar görüp yıkılabileceğini ve bu olayla can kaybının bile yaşanabileceğini göstermekte olan bir doğal afettir.

Depremlerin oluşma sürecini, deprem dalgalarının yayılma ve yayılma alanlarını, ölçülerek ve belirli yöntemler ile bulunmasını ve ölçülmesini sağlayan konuları incelemekte olan bilim dalına Sismoloji adı verilmektedir.