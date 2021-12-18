İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Arpa Yetiştiriciliği Rehberi Arpa ekimi nasıl yapılır?

Ülkemizde arpa yetiştiriciliği oldukça fazla yapılmaktadır. Bununla ilgili olarak arpa yetiştiriciliği hakkında bilgiler içeren bir rehber yayınlandı. Yayınlanan rehberde arpa yetiştiriciliği hakkında birçok bölüm var. Rehber; arpa ekimi, hasat zamanı ve gübreleme dönemi gibi birçok bilgi barındırmaktadır. Aynı zamanda rehberden ilaçlama aşamalarını öğrenebilir ve satış fiyat tablosunu da görebilirsiniz.

18 Aralık 2021 Cumartesi 20:08
Arpa Yetiştiriciliği Rehberi Arpa ekimi nasıl yapılır?
Takip Et:

Tek yıllık bir bitki olan arpa yetiştiriciliği hakkında bilgileri sizin için derledik.

Arpa üretimi

  • Arpa, serin iklim tahılları arasında yer almaktadır ve bir başka tahıl olan buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan tahıldır.
  • Arpa, daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. Yem olarak değeri ise mısırın %95’i kadardır.
  • Yemlik olarak üretilen arpalarda protein oranının fazla olması istenmektedir.
  • Tahıllar arasında en çok kardeşlenenlerdendir. 
  • Bitkinin boyu  ortalama 35 ila 100 cm kadardır.
  • Çiçeği kavuz ve kapçık sarar. Kavuzlu arpaların daneye yapışık olur ve harmanda ayrılmazlar.
  • Arpanın bir diğer kullanım alanı ise malt sanayidir.

Arpa ne zaman ekilir?

Kasım ayının ortalarında ekilmeye başlayan arpanın Aralık ayına ekimi devam eder. Bu süre, yazlık arpalar için en iyi ekim zamanıdır. Kışlık arpa için ise ekimler daha erken bir vakitte yapılır.

Arpa ekimi nasıl yapılır?

  • Arpa, her iki koşulda da yani hem sulu hem kuru ortamlarda yetişebilir.
  • Arpa ekimi, buğday ekiminden önce ya da sonra yapılmaz. 
  • Art arda aynı tarla üzerinde yapılan arpa ekiminden iyi bir hasat alınmaz.
  • Ekim işlemi mibzer ile yapılmalıdır.
  • Çimlenmenin yüksek olması için ekim derinliğinin 3 ila 5 cm arası olmalıdır.
  • Kışlık arpa ekiminde ise ekim derinliği 4 ila 6 cm arası olmalıdır.
  • Kış için üretilecek olan ekimlerde m2’ye 300 ve 350 tane, yaz için üretilecek olan ekimlerde ise m2’ye 350 ve 400 tane tohum düşecek şekilde hesaplanmalıdır.

Gübreleme

Gübrelemeye başlamadan önce kesinlikle toprak analizi yapılmalıdır. Bu analiz sonrasında gübreleme işlemine geçilmelidir. Gübreleme eğer mibzer ile yapılacaksa arpa ekimiyle aynı anda yapılmalıdır. Fakat, ekim serpme olarak yapılacaksa gübreleme arpa ekimine bir hafta kala yapılmalıdır.

Sulama

  • Arpa, fazla sulamaya ihtiyaç duymaz.
  • Eğer yağışlar yeterli olmazsa sulama yapılması gerekmektedir.
  • Eğer sulama gerekliyse ilk sulama sapa kalkma döneminde yapılmalıdır.
  • İkinci sulama ise süt olumu dönemi sırasında yapılmalıdır.
  • Sadece bir kere sulama yapılacaksa süt olum döneminde yapılması daha uygun olur.

İlaçlama dönemi

Arpaların yetiştiği dönemde tarlada yetişen geniş ya da dar yapraklı otlar verimi olumsuz etkiler. Arpanın kendisi de dar yapraklı bitkidir. Bu sınıfına mensup olduğu için diğer yabancı otlarla mücadelesi daha zor olabilir. Yabancı otlara karşı en iyi mücadele yöntemi ise kimyasal ilaçlarla olandır. Büyümenin yakın olduğu zamanlarda yabancı otlar ilaçlanarak yok edilebilir.

Hasat zamanı

  • Arpanın hasadını geciktirmek verimini arttırır.
  • Geciktirme su oranının düşmesine katkı sağlar.
  • Hasat, dane nemi %13’ün altına düştüğünde yapılabilir.
  • İyice kurumadan hasat edilen arpalarda kavuz renk atar.
  • En iyi hasat biçerdöver ile yapılır.
  • Hasat sonrası arpalar havadar, kuru ve aydınlık ambarlarda depo edilmelidir. Depoda saklanacak danelerin nem oranı da oldukça önemlidir.
  • Depo sıcaklığının +4 derece civarında olmalıdır.

2021 arpa satış fiyatı

Arpa satışları için her sene kilogram başına bir fiyat belirlenmektedir. 2021 yılı için kilogram başına fiyatlar 2 ve 3 TL arasındadır. Fiyatlara gölgelere göre de farklılık gösterebilir


Son Güncelleme: 18.12.2021 20:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArpaArpa YetiştiriciliğiArpa Yetiştiriciliği Rehberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı nerelerde yetişiyor?
Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı nerelerde yetişiyor?
En çok ikiz doğuran koyun cinsleri nelerdir?
En çok ikiz doğuran koyun cinsleri nelerdir?
Patates yetiştiriciliği nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Patates yetiştiriciliği nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Pamuk yetiştiriciliği nasıl yapılır? Pamuk yetiştirirken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir ?
Pamuk yetiştiriciliği nasıl yapılır? Pamuk yetiştirirken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir ?
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?
Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Arpa Yetiştiriciliği Rehberi Arpa ekimi nasıl yapılır?
Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı nerelerde yetişiyor?
Mısır ekimi nasıl yapılır? Türkiye'de mısır üretimi yapılan yerler nereleridir?
En çok ikiz doğuran koyun cinsleri nelerdir?
Patates yetiştiriciliği nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Pamuk yetiştiriciliği nasıl yapılır? Pamuk yetiştirirken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir ?
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Laminasyon operatörü maaşı ne kadar? Laminasyon operatörü görev ve yetkileri
Kapanmalar geri mi gelecek? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama
Üretimde alanında Kalite Kontrol Teknikeri maaşı ne kadar? Üretim alanında Kalite Kontrol Teknikeri ne iş yapar?
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Kurban keserken hangi dualar okunur?
Buğday nasıl yetiştirilir? Buğday tarımı nasıl yapılır? Buğday ekim zamanı ne zaman?
Boşanma maaşı almak suç mu? Boşanan çiftler aynı evde yaşayabilir mi?
Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Şekerbank, kredi başvurusu yapmak isteyenler için detayları açıkladı
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 18 Aralık 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 18 Aralık 2021 Cumartesi Instagram giriş sorunu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.