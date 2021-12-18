Arpa Yetiştiriciliği Rehberi Arpa ekimi nasıl yapılır?

Tek yıllık bir bitki olan arpa yetiştiriciliği hakkında bilgileri sizin için derledik.

Arpa üretimi

Arpa, serin iklim tahılları arasında yer almaktadır ve bir başka tahıl olan buğdaydan sonra en fazla ekimi yapılan tahıldır.

Arpa, daha çok hayvan yemi olarak kullanılır. Yem olarak değeri ise mısırın %95’i kadardır.

Yemlik olarak üretilen arpalarda protein oranının fazla olması istenmektedir.

Tahıllar arasında en çok kardeşlenenlerdendir.

Bitkinin boyu ortalama 35 ila 100 cm kadardır.

Çiçeği kavuz ve kapçık sarar. Kavuzlu arpaların daneye yapışık olur ve harmanda ayrılmazlar.

Arpanın bir diğer kullanım alanı ise malt sanayidir.

Arpa ne zaman ekilir?

Kasım ayının ortalarında ekilmeye başlayan arpanın Aralık ayına ekimi devam eder. Bu süre, yazlık arpalar için en iyi ekim zamanıdır. Kışlık arpa için ise ekimler daha erken bir vakitte yapılır.

Arpa ekimi nasıl yapılır?

Arpa, her iki koşulda da yani hem sulu hem kuru ortamlarda yetişebilir.

Arpa ekimi, buğday ekiminden önce ya da sonra yapılmaz.

Art arda aynı tarla üzerinde yapılan arpa ekiminden iyi bir hasat alınmaz.

Ekim işlemi mibzer ile yapılmalıdır.

Çimlenmenin yüksek olması için ekim derinliğinin 3 ila 5 cm arası olmalıdır.

Kışlık arpa ekiminde ise ekim derinliği 4 ila 6 cm arası olmalıdır.

Kış için üretilecek olan ekimlerde m2’ye 300 ve 350 tane, yaz için üretilecek olan ekimlerde ise m2’ye 350 ve 400 tane tohum düşecek şekilde hesaplanmalıdır.

Gübreleme

Sulama

Arpa, fazla sulamaya ihtiyaç duymaz.

Eğer yağışlar yeterli olmazsa sulama yapılması gerekmektedir.

Eğer sulama gerekliyse ilk sulama sapa kalkma döneminde yapılmalıdır.

İkinci sulama ise süt olumu dönemi sırasında yapılmalıdır.

Sadece bir kere sulama yapılacaksa süt olum döneminde yapılması daha uygun olur.

İlaçlama dönemi

Gübrelemeye başlamadan önce kesinlikle toprak analizi yapılmalıdır. Bu analiz sonrasında gübreleme işlemine geçilmelidir. Gübreleme eğer mibzer ile yapılacaksa arpa ekimiyle aynı anda yapılmalıdır. Fakat, ekim serpme olarak yapılacaksa gübreleme arpa ekimine bir hafta kala yapılmalıdır.

Arpaların yetiştiği dönemde tarlada yetişen geniş ya da dar yapraklı otlar verimi olumsuz etkiler. Arpanın kendisi de dar yapraklı bitkidir. Bu sınıfına mensup olduğu için diğer yabancı otlarla mücadelesi daha zor olabilir. Yabancı otlara karşı en iyi mücadele yöntemi ise kimyasal ilaçlarla olandır. Büyümenin yakın olduğu zamanlarda yabancı otlar ilaçlanarak yok edilebilir.

Hasat zamanı

Arpanın hasadını geciktirmek verimini arttırır.

Geciktirme su oranının düşmesine katkı sağlar.

Hasat, dane nemi %13’ün altına düştüğünde yapılabilir.

İyice kurumadan hasat edilen arpalarda kavuz renk atar.

En iyi hasat biçerdöver ile yapılır.

Hasat sonrası arpalar havadar, kuru ve aydınlık ambarlarda depo edilmelidir. Depoda saklanacak danelerin nem oranı da oldukça önemlidir.

Depo sıcaklığının +4 derece civarında olmalıdır.

2021 arpa satış fiyatı

Arpa satışları için her sene kilogram başına bir fiyat belirlenmektedir. 2021 yılı için kilogram başına fiyatlar 2 ve 3 TL arasındadır. Fiyatlara gölgelere göre de farklılık gösterebilir