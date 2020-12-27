Arnavutköy'de sigara izmariti atılan hurdalık yandı

Dün gece saatlerinde Anavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda bir hurdalıkta yangın meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde hurdalık yanından geçen bir vatandaşın fırlattığı izmarit sonucunda hurdalıkta bulunan kartonların yanmasıyla yangın çıktı. Hurdalıkta çalışan işçiler yangına yangın tüpleri ile müdahalede bulunmaya çalışsa da çabaları boşa gitti. Yangının bir türlü sönmemesi sonucunda olay yerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

