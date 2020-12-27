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Arnavutköy'de sigara izmariti atılan hurdalık yandı

Arnavutköy’de sigara izmariti atıldığı iddia edilen hurdalık yanmaya başladı. Hurdalıkta çalışan işçilerin yangın tüpleri ile müdahale edilmeye çalışılan yangın bir türlü sönmeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

27 Aralık 2020 Pazar 21:41
Arnavutköy'de sigara izmariti atılan hurdalık yandı
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Dün gece saatlerinde Anavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda bir hurdalıkta yangın meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde hurdalık yanından geçen bir vatandaşın fırlattığı izmarit sonucunda hurdalıkta bulunan kartonların yanmasıyla yangın çıktı. Hurdalıkta çalışan işçiler yangına yangın tüpleri ile müdahalede bulunmaya çalışsa da çabaları boşa gitti. Yangının bir türlü sönmemesi sonucunda olay yerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:41
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Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyYangın
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