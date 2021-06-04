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Arnavutköy'de gerçekleşen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de husumetli iki grup fertleri arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi, kurşunların isabet ettiği sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı.

04 Haziran 2021 Cuma 11:14
Arnavutköy'de gerçekleşen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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İstanbul Anavutköy’de meydana gelen olayda gelen son dakika bilgilsine göre ilçedeki bir mahallede , eskiden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup fertleri karşılaştı.

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya dönüştü ve silahlar patladı.

YOLDAN GEÇEN BİR VATANDAŞ YARALANDI

Kavgada, taraflardan Savaş Ç. isimli bir şahıs ve sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı. Olayda yaralanan kişiler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan silahlı çatışmanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. 

Çatışmanın gerçekleştiği bölge trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme başlatıldı. Olaya karışan kişilerin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

'BURADA POMPALI TÜFEKLE GEZİYORLAR'

Gerçekleşen çatışma hakkında Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, burada iyi bir rant döndüğünü çatışma sonrasında ellerinin kollarını sallayarak gezdiklerini söyledi. 


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköyçatışma
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