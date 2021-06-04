Arnavutköy'de gerçekleşen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İstanbul Anavutköy’de meydana gelen olayda gelen son dakika bilgilsine göre ilçedeki bir mahallede , eskiden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup fertleri karşılaştı.

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa bir süre içerisinde kavgaya dönüştü ve silahlar patladı.

YOLDAN GEÇEN BİR VATANDAŞ YARALANDI

Kavgada, taraflardan Savaş Ç. isimli bir şahıs ve sokaktan geçen bir vatandaş yaralandı. Olayda yaralanan kişiler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan silahlının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Çatışmanın gerçekleştiği bölge trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme başlatıldı. Olaya karışan kişilerin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

'BURADA POMPALI TÜFEKLE GEZİYORLAR'

Gerçekleşen çatışma hakkında Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, burada iyi bir rant döndüğünü çatışma sonrasında ellerinin kollarını sallayarak gezdiklerini söyledi.