Arnavutköy'de bulunan hırdavat deposunda çıkan yangında can kaybı yaşandı! 4 kişi yaşamını yitirdi

Merkez Mahallesi'nde yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katındaki hırdavat deposunda henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıktı. Kısa süre içerisinde yangının çıktığı alanda olan itfaiye ekipleri yangını kontrol altında tutmayı başardı. Mahalleden blunan kişilerin içerde çalışanların olduğunu söylemesinin ardından itfaiye ekipleri çalışmalarına ağırlık verdi.

4 kişi yaşamını yitirdi

Duman tahliyesinin de yapıldığı depoda yabancı uyrukluların olduğu düşünülen 4 kişininde cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan alarak cenaze araçlarına taşıdı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.