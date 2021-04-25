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Arnavutköy'de bulunan hırdavat deposunda çıkan yangında can kaybı yaşandı! 4 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Arnavutköy ilçesinde hırdavat ürün deposunda yaşanan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Diğer yandan Arnavutköy'de başlayan yangında yabancı uyrukluların olduğu düşünülen 4 kişininde cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler depodan çıkartılarak cenaze araçlarına ve ambulanslara konuldu.

25 Nisan 2021 Pazar 14:12
Arnavutköy'de bulunan hırdavat deposunda çıkan yangında can kaybı yaşandı! 4 kişi yaşamını yitirdi
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Merkez Mahallesi'nde yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katındaki hırdavat deposunda henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıktı. Kısa süre içerisinde yangının çıktığı alanda olan itfaiye ekipleri yangını kontrol altında tutmayı başardı. Mahalleden blunan kişilerin içerde çalışanların olduğunu söylemesinin ardından itfaiye ekipleri çalışmalarına ağırlık verdi.

4 kişi yaşamını yitirdi

Duman tahliyesinin de yapıldığı depoda yabancı uyrukluların olduğu düşünülen 4 kişininde cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan alarak cenaze araçlarına taşıdı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
4 KişiItfaiyeYangınIstanbulArnavutköyHırdavat Deposu
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