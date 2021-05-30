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Arnavutköy'de bulunan bir kumaş fabrikasında yangın

Arnavutköy'de bulunan bir bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.

30 Mayıs 2021 Pazar 15:55
Arnavutköy'de bulunan bir kumaş fabrikasında yangın
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Anavutköy’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre ilçede bulunan çok katlı bir kumaş fabrikasının giriş katında akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen birsebeple yangın çıktı. 

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, olayın çıkmasının ardından çalışanlar binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Öte yandan çıkan yangını itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Anavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş yangının çıktığı bölgeye gelerek olayla bizzat ilgilendi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 15:55
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