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Arkadaşlık teklifine cevap vermeyen kadını başından vurarak öldürdü

Adana'da yaşanan dehşet veren olayda 46 yaşındaki Erdoğan Küpeli isimli kişi arkadaşlık teklifine olumsuz cevap veren 36 yaşındaki Tuğba Keleş isimli kadını başından vurarak öldürdü.

01 Ekim 2020 Perşembe 21:46
Arkadaşlık teklifine cevap vermeyen kadını başından vurarak öldürdü
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Dehşet veren olay Adana'da bugün yaşandı.

Adana'da yaşanan dehşet veren olayda 46 yaşındaki Erdoğan Küpeli isimli kişi arkadaşlık teklifine olumsuz cevap veren 36 yaşındaki Tuğba Keleş isimli kadını başından vurarak öldürdü.

Erdoğan Küpeli isimli şahıs 4 sene önce 29 yaşındaki Gülay Mübarek isimli bayanı sanal alemde taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle emniyet ekipleri tarafında sorgulanmak üzere gözaltına alınmış ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Küpeli bundan sonra ise sanal alemde işlediği  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret yakalanmış ve mahkeme tarafından yargılanıp toplam 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinden çıkan ve çalışmaya Küpeli bugün öğlen saatlerinde bir markete gitti ve burda çalışan 35 yaşındaki Tuğba Keleş isimli bir çalışanı arkadaşlık teklifine olumsuz cevap verdiği için silahıyla başından vurdu. Ardından ise aynı silahı kendi başına doğrultu ve tetiğe bastı.

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Küpeli ve Keleş' e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın Tuğba Keleş hastanedeki tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Küpeli'nin ise tedavisine devam ediliyor.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 01.10.2020 21:46
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AdanaCinayetArkadaşlık Teklifine Olumsuz Yanıt Veren Kişiyi Vurdu
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