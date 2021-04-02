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Arkadaşına kızdı, kendini aşağıya attı

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan olayda 15 yaşındaki Gülcan B. isimli genç kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra kriz geçirip kendini balkondan aşağıya attı. Genç kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

02 Nisan 2021 Cuma 10:59
Arkadaşına kızdı, kendini aşağıya attı
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İstanbul Anavutköy'de ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren 15 yaşındaki Gülcan B. gece saatlerinde arkadaşıyla telefonda konuşmaya başladı, iki arkadaş uzu süren telefon konuşmasında tartışmaya başladı.

Telefonda arkadaşıyla tartışan Gülcan B. isimli genç kız telefonu kapattıktan sonra kriz geçirdi ve kendini evlerinin balkondan aşağıya bıraktı.

3. kattan aşağıya bıraktı

Zemine çakılan gülcan B. olay yerinde ağır yaralandı. Sokaktan geçen özel bir otomobil sürücüsü genç kızı fark etti ve kendi aracıyla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 02.04.2021 10:59
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulArnavutköyIntihar
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