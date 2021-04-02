Arkadaşına kızdı, kendini aşağıya attı

İstanbul Anavutköy'de ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren 15 yaşındaki Gülcan B. gece saatlerinde arkadaşıyla telefonda konuşmaya başladı, iki arkadaş uzu süren telefon konuşmasında tartışmaya başladı.

3. kattan aşağıya bıraktı

Telefonda arkadaşıyla tartışan Gülcan B. isimli genç kız telefonu kapattıktan sonra kriz geçirdi ve kendini evlerinin balkondan aşağıya bıraktı.

Zemine çakılan gülcan B. olay yerinde ağır yaralandı. Sokaktan geçen özel bir otomobil sürücüsü genç kızı fark etti ve kendi aracıyla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.