Arif Güloğlu Çok Güzel Hareketler'e devam edecek mi?

BKM yapımın üstlendiği Çok Güzel Hareket Bunlar 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu sağlık problemleri nedenyiel programa devam edebilecek mi?

Güloğlu, hayranlarını üzecek bir haberle açıklama yaparak, lenf kanserine yakalandığını söyledi. Hastalığı geçen Nisan ayının ortasında Ankara'da bir hastaneye giderek öğrendiğini vurgulayan Güloğlu, Çok Güzel Hareket Bunlar 2'nin en sevilen oyuncularından biriydi.

24 yaşındaki genç ve yetenekli oyuncu, aldığı haber karşısında üzüntülerini dile getirirken, hayranları bu haber karşısında yıkıldı. Son haftalarda skeçlerde olmayan Güloğlu'nun yokluğu hissedilirken Ankara'da hastaneye kaldırıldığını ve tedavisinin orada devam ettiği gündeme geldi.

BKM Mutfak'ın Güloğlu için yaptığı açıklama ise; ''Oyuncumuzun sağlık durumu olumlu yönde ilerlerken, tüm sürecin takipçisi oluyoruz'' dedi.

Sosyal medya üzerinden de Güloğlu'na dewstek yağarken, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Güloğlu'na desteğini esirgemedi. Yılmaz, ''Sevgili kardeşim bu zorlu macerada asla moralini bozma, en güzel şekilde sağlığına kavuşmanı diliyorum, inanarak mücadeleni vereceğini biliyorum şimdiden geçmiş olsun diyorum” diyerek sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Arif Güloğlu kimdir?

1997 Ankara doğumludur. Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde tiyatro maceralarına devam ederken, İstanbul tiyatro noktasında çıkışı oldu. Eğitimi içinde İstanbul'da devam eden oyuncu, 2018 yılında BKM'ye dahil oldu. Ankara tiplemeleriyle tanınan oyuncu, yetenekleriyle ün kazandı.