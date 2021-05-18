Ariana Grande Sevgilisiyle Gizlice Evlendi

Evlerinin bahçesinde sade bir tören ile evlenen Grande ve Dalton Gomez hafta sonu düzenlenen bir nikah ile evlenme işlemi gerçekleşti. Salgından dolayı ve gizli olan bu törende gelin ve damadın en yakınları katıldı. 20 kişi ile düzenlenen bu tören çok konuşuldu.

Paylaşılan görüntülerden de görüldüğü üzere çiftin mutlulukları gelen misafirlere de yansıdı. Ortam da sevgi dolu bir heyecan ve tatlı telaş dolu anlar yaşandı. 2020 yılında başlatılan ilişki koronavirüs nedeni ile kapanmalarda beraber geçirdiler. İlişkilerini ilk önce nişan ile taçlandıran çift haytalarını tamamen birleştirme kararı da aldı.

Salgın nedeniyle yasakların artması beklenirken beklemeden sade tören ile ilişkilerini evliliğe döndürdüler. Beklemek istemeyen çift bir an önce dünya evine girmek için sabırsızlandı.