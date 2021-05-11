Arefe mi Arife mi, doğru yazılışı nasıldır?

Kurban Bayramı öncesi Müslümanlar tarafından idrak edilen Arefe günü akıllarda soru işareti bıraktı. TDK’nın sözlüğünde doğru yazılışın Arefe mi, Arife mi olduğu vatandaşlar tarafından merak edilerek araşatırılmaya başlandı. TDK sözlüğüne göre Arefe’nin doğru yazılışı detaylarda..

Vatandaşlar tarafından yıllardır en fazla aranan ve merak edilen Arefe kelimesi arama sonuçlarında da en başta yer alıyor. Bayram öncesi son günü tarif etmek için kullanılan Arefe ya da Arife veyahut Arafe kelimesinin kullnımında hangisinin doğru bir tabir olduğu yantını ise TDK açıkladı.

Arife mi? Arefe mi? Arefe nasıl yazılmalıdır?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre pek çok merak edilen bu kelimenin doğru bir şekilde yazılışı Arife’dir. Arapça kökenli bir kelimedir ve anlamı ise; isim, belirli bir günün veya olayın bir önceki günü yada ona yakın olan günler, ön gün şeklindedir.