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Arefe mi Arife mi, doğru yazılışı nasıldır?

Arefe mi? Arife mi? Türk Dil Kurumu (TDK) Kurban Bayramı öncesi idrak edilen Arefe günü yazılışının açıklamasını yaptı. Peki TDK'ya göre Arefe doğru yazılış nasıl? TDK sözlüğünde doğru şekilde yazılış Arife mi, Arefe mi diye yer alıyor? işte cevabı..

11 Mayıs 2021 Salı 01:53
Arefe mi Arife mi, doğru yazılışı nasıldır?
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Kurban Bayramı öncesi Müslümanlar tarafından idrak edilen Arefe günü akıllarda soru işareti bıraktı. TDK’nın sözlüğünde doğru yazılışın Arefe mi, Arife mi olduğu vatandaşlar tarafından merak edilerek araşatırılmaya başlandı. TDK sözlüğüne göre Arefe’nin doğru yazılışı detaylarda..

Vatandaşlar tarafından yıllardır en fazla aranan ve merak edilen Arefe kelimesi arama sonuçlarında da en başta yer alıyor. Bayram öncesi son günü tarif etmek için kullanılan Arefe ya da  Arife veyahut  Arafe kelimesinin kullnımında hangisinin doğru bir tabir olduğu yantını ise TDK açıkladı.

 

Arife mi? Arefe mi? Arefe nasıl yazılmalıdır?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre pek çok merak edilen bu kelimenin doğru bir şekilde yazılışı Arife’dir. Arapça kökenli bir kelimedir ve anlamı ise; isim, belirli bir günün veya olayın bir önceki günü yada ona yakın olan günler, ön gün şeklindedir.




Son Güncelleme: 11.05.2021 01:53
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Anahtar Kelimeler:
ArefeArifeTdk
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