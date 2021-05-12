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Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet edilmeli?

Bugün yani 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının son günü aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesi. İslam dünyası arefe günü dolayısıyla bugün hangi ibadetlerin yapılacağını, hangi tespihlerin çekileceğini merak ediyor. Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:47
Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet edilmeli?
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Milyonlarca Müslüman vatandaş Arefe gününde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini, hangi duaların okunup, hangi tespihlerin çekilmesi gerektiğini araştırıyor. Bu sene 12 Mayıs’a tekabül eden Arefe gününde Ramazan ayının son orucu tutuluyor. Peki Arefe gününde hangi ibadetler yapılmalıdır? Hangi Tespihler çekilmelidir?

Arefe gününde yapılacak ibadetlerden biri  1000 İhlas okumaktır. BU ibadetin fazileti bazı dini kaynaklarda belirtilmektedir. Bu doğrultuda bugün hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte o sorunun cevabı…

Arefe günü için Peygamber Efendimiz (S.A.S) şöyle buyurmuştur:

" En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500)

Müslüman alemi Arefe gününde, duha namazı olarak da bilinen kuşluk namazını kılabilirler, teşbih namazı ve şükür namazı kılabilirler. Bunların yanı sıra tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumaları da tavsiye edilmektedir. Bugün içinde Peygamber Efendimizin’de buyurduğu gibi dua etmek önemlidir.  Bu ibadetlerin dışında kişiler, Arefe gününe hürmet etmeli ve günaha girmemelidir. Bol bol dua ederek istiğfar etmelidir. Bol bol İhlas suresi okunmalıdır. Aynı zamanda bugün bolca Kur’an-ı Kerim’de okunmalıdır.

Arefe gününde 1000 İhlas okumanın fazileti

Rivayete göre İhlas Suresini farklı sayılarda okumanın faziletleri vardır. Ebu-ş Şeyh şöyle söylemiştir:

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur."

Bunun yanı sıra bir hadiste de konuya ilişkin şunlar söylenmiştir:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir."

Başka bir hadise göre ise:

"İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Arefe nedir?

Arefe kelimesi tahminlere göre 1400 senesinde irfan ve bilme manasındaki “Arafat” kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Bu kelime büyük olasılıkla “geleceği haber verme” anlamına gelen “irafat” kelimesinden türemiştir. Arapçada ki orijinalinin yanı sıra Türkçe’de Arife olarak da kullanılmaktadır.

Arefe’nin anlamı ise herhangi bir dini bayramdan önceki gündür. Aslında Kurban Bayramından önceki gün terviye gününden sonraki gündür. Lakin Ramazan Bayramında da kullanılmaya başlanmıştır. Genel anlamda herhangi bir şeyden önceki gün manasına kullanılır.

Peygamber Efendimiz bu güne ilişkin şöyle buyurmuştur:

"Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur"

 "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur"(Müslim, "Sıyâm", 196-197).

Bu ibadetlerin yanı sıra Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın son günündeki ikindi namazına kadar namaz sonunda selamın ardından teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri şöyledir:

"Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

Kişi cemaatle ya da kendi başına namaz kılarken, kurban kesen ya da kesmeyen, yolcu olan ya da olmayan, kadın veya erkeğin, farz namazları arkasından teşrik tekbiri getirmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
ArefeGünüBayrmaRamazanIbadet
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