Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve sevapları

Arefe gününde oruç tutmanın sevabı, fazileti, hadisi nedir?

Ramazan ayına girilmesi ile oruç tutmak her Müslümana farz kılınmıştır. 30.günü yanı son günü ise arefe olarak bilinmekte. Bugün yapılan bütün ibadetlerin sevabının normal günden daha fazla olduğu bilinir.

Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak İslam alemi tarafından müstehap kabul edilmiştir. Yani yapılırsa sevap olan fakat yapılmadığı takdirde günah sayılmayan şeylerdir. Zilhicce de isteyen herkes tamamını da tutabilir birkaç günde oruç tutabilir. Arefe günü Zilhicce’nin son günü olması ile İslam da çok fazla önemi vardır. Hz. Peygamber (s.a.s) arefe gününü oruçlu geçirmek ile ilgili olarak;

“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe günü de herkes il için oruç açma saati farklılık gösterecektir. İşte illere göre ayrılmış imsakiyeye buradan ulaşabilirsiniz.