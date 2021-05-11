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Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve sevapları

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının sonuna gelindi. Arefe günün gelmesi ile herkes tarafından merak edilenler sorulmaya başladı. 12 Mayıs Arefe günü oruç tutulur mu? Sevabı nedir? Soruları herkes tarafından merak konusu oldu. Arefe günü hakkında bilgi almak isteyenler için araştırmalar yaptık. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 17:41
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın hükmü ve sevapları
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Arefe gününde oruç tutmanın sevabı, fazileti, hadisi nedir?

Ramazan ayına girilmesi ile oruç tutmak her Müslümana farz kılınmıştır. 30.günü yanı son günü ise arefe olarak bilinmekte. Bugün yapılan bütün ibadetlerin sevabının normal günden daha fazla olduğu bilinir.

Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak İslam alemi tarafından müstehap kabul edilmiştir. Yani yapılırsa sevap olan fakat yapılmadığı takdirde günah sayılmayan şeylerdir. Zilhicce de isteyen herkes tamamını da tutabilir birkaç günde oruç tutabilir. Arefe günü Zilhicce’nin son günü olması ile İslam da çok fazla önemi vardır. Hz. Peygamber (s.a.s) arefe gününü oruçlu geçirmek ile ilgili olarak;

“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe günü de herkes il için oruç açma saati farklılık gösterecektir. İşte illere göre ayrılmış imsakiyeye buradan ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:41
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Anahtar Kelimeler:
ArefeOruçRamazan
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