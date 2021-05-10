Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın fazileti

Arefe Gününde oruç tutmanın sevabı, fazileti, hadisi nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap sayılmıştır. Oruç tutmak isteyenler tamamını da ya da birkaç günü tutabilir. İslam aleminde önemi olan Zilhicce’nin dokuncu günü arefe olarak bilinir. Hz. Peygamber (s.a.s) arefe gününü oruçlu geçirmek ile ilgili şu hadisi söylemiştir;

“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe günü vatandaşların merak ettiği konu ise oruçların ne zaman açılacağı oldu. işte Arefe gününe özel illere göre imsak takvimine buradan ulaşabilirsiniz.