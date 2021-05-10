İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın fazileti

Ramazan ayının sonlarına gelinmesi ile bayram heyecanı yaklaştı. Ramazanın son günü olan arefe hakkında sorular çoğaldı. Arefe günü oruç tutulur mu? Soruları merak konusu oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelindiğini belirten Arefe günü tutulan oruçların sevapları merak ediliyor. Beklenen açıklama Diyanet İşleri tarafından geldi. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:27
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü oruç tutmanın fazileti
Takip Et:

Arefe Gününde oruç tutmanın sevabı, fazileti, hadisi nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap sayılmıştır. Oruç tutmak isteyenler tamamını da ya da birkaç günü tutabilir. İslam aleminde önemi olan Zilhicce’nin dokuncu günü arefe olarak bilinir. Hz. Peygamber (s.a.s) arefe gününü oruçlu geçirmek ile ilgili şu hadisi söylemiştir;

“Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe günü vatandaşların merak ettiği konu ise oruçların ne zaman açılacağı oldu. işte Arefe gününe özel illere göre imsak takvimine buradan ulaşabilirsiniz.




Son Güncelleme: 10.05.2021 17:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçArefe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
Arefe günü ne zaman? Yarın arefe mi? 12 Mayıs Çarşamba arife günü mü?
Arefe günü ne zaman? Yarın arefe mi? 12 Mayıs Çarşamba arife günü mü?
Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?
Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?
ŞOK, A101, BİM açık mı, kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?
ŞOK, A101, BİM açık mı, kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?
Bayramda zincir marketler ve bakkallar açık olacak mı?
Bayramda zincir marketler ve bakkallar açık olacak mı?
Ramazan ayı son oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan Ayı'nın son günü hangi güne denk geliyor?
Ramazan ayı son oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan Ayı'nın son günü hangi güne denk geliyor?

Popüler Haberler

Maraşlı 17. bölüm full izle tek parça! ATV
Survivor 2021 90. bölüm fragmanı 11 Mayıs 2021 Salı TV 8
Kağıt Ev 5.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
Çukur 129.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV
Maraşlı 18.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
Kağıt Ev 4. son bölüm full tek parça izle Star TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. son bölüm full tek parça izle TRT 1 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Uyanış: Büyük Selçuklu 32.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Pet şişe toplayarak para kazanılabilir mi? 2021 Pet şişe toplayarak para kazanma
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş nereli, yaşı kaç?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2021
Yaralı Kalbim 96.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Bim market indirimli Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı?
Atv Maraşlı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.