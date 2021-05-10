Arefe günü ne zaman? Yarın arefe mi? 12 Mayıs Çarşamba arife günü mü?

11 ayın sultanı Ramazan ayı neredeyse tamamlanmak üzere. Ramazan ayı sonrasında ramazan bayramına çıkacağız. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte arife günü merak ediliyor. Vatandaşlarımız 12 Mayıs Çarşamba arife günümü, arife ne zaman, Ramazan bayramı arifesi hangi gün sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Ramazan Bayramı Arifesi Ne Zaman?

Ramazan Bayramı’nı artık çok az bir gün kaldı. Bir ay boyunca oruç tutan Müslümanlar, ramazan Bayramı’nda sevdikleriyle bir araya gelecek. Bu kapsamda ramazan bayramının bir gün öncesinde arife günü kutlanmaktadır. Arife gününün hangi güne denk geldiği vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Ayrıca arife gününde son teravih namazı kılınacak. Arife gününde son oruç tutulacak.

Ramazan bayramı öncesinde merak edilen arife günü 12 Mayıs 2021 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Ramazan bayramı birinci günü ise 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ikinci günü 14 Mayıs 2021 cuma, Ramazan bayramı üçüncü günü 15 Mayıs 2021 cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan bayramı namazı ise 13 Mayıs Perşembe sabahı kılınacak.

Ramazan bayramı arifesi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü kutlanacak. Arife günü Ramazan bayramı öncesindeki ilk gündü. Arife günü 10 Mayıs pazartesi günü değildir. Arife günü 11 Mayıs Salı günü değildir. Arife gününe sadece iki gün kaldım. Arife günü 12 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.