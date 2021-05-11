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Arefe günü mesajları; dualı, hadisli, resimli, kısa ve uzun Arefe günü sözleri

Tam kapanma sürecinde geçecek olan Bayram kısıtlamalar altında idrak edilecek. Bayram öncesi Arefe gününün de yaklaşması nedeniyle pek çok vatandaş tarafından Arefe günü hadisli mesajlar nelerdir? Kısa Arefe günü sözleri nelerdir? Arefe günü mesajları ve sözleri nelerdir? şeklinde araştırma yapılmaya başlandı. İşte Arefe günü mesajları...

11 Mayıs 2021 Salı 00:46
Arefe günü mesajları; dualı, hadisli, resimli, kısa ve uzun Arefe günü sözleri
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Arefe gününe az bir süre kala pek çok kişi bu önemli günde seviklerine göncerecekleri mesajlar için araştırma yapmaya başladı. Ramazan Bayramı bu sene korona virüs yasaklarında geçecek. Bayram öncesi sevdiklerine anlamlı mesajlar göncermek isteyenler dualı, hadisli, resimli kısa ve uzun Arefe günü mesaj ve sözlerini merak etti. İşte Arefe günü mesajları...

2021 Arife günü mesajları

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Ne mutlu arefe gününü hakkıyla değerlendirenlere...

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun




Son Güncelleme: 11.05.2021 00:46
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MesajGünüArefe
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