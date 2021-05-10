Arefe Günü hangi ibadetler yapılır? Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler

Biz Müslümanlar olarak bayramdan bir önceki günü arife günü olarak adlandırmaktayız. Bugün bize göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanmaktadır. Yine bu özel günde ramazanın bitişi olduğu için farklı ibadetler ve zikirler yapılmaktadır. Araştırmalara göre son zamanlarda arife gününde yapılacak olan ibadetler çokça araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için bu araştırmaları yapıp haber haline getirdik.

Arife gününde yapılacak ibadetler neler?

Bayramdan önceki son gün olarak adlandırılan bu kutlu günde islam dinince Müslüman vatandaşlar son ramazan ayı orucunu tutarlar. Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arife Günü yapılan duadır” diye nitelendirmiştir. Bugünde yapılacak olan ibadetler oruç tutmak, namaz kılmak, dua etmektir.

Arife günü çekilecek tesbihler ve zikirler..

Arefe gününde sürelerden İhlas’ ın okunması gerektiği bilinmektedir. Ardından da belirtilen şu zikireler çekilmesi gerekir.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.