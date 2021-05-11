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Arefe günü berberler açık olacak mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü açık olan yerler

Ramazan Bayramı yaklaşırken 12 Mayıs Arefe günü berberlerin açık olup olmayacağı merak edildi. Türkiye tam kapanma döneminde iken arefe gününde nerelerin açık olacağı araştırılmaya başlandı. Peki Arefe günü berberler açık olacak mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü açık olan yerler nereler? detaylar haberimizde yer almaktadır.

11 Mayıs 2021 Salı 02:00
Arefe günü berberler açık olacak mı? 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü açık olan yerler
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Ramazan Bayramı yaklaşırken 12 Mayıs Arefe günü berberlerin açık olup olmayacağı merak edildi. Türkiye tam kapanma döneminde iken arefe gününde nerelerin açık olacağı araştırılmaya başlandı. 

Bayramda Berberler- Kuaförler açık mı?

Türkiye’de 17 günlük tam kapanma dönemi yaşanırken bu süreçte berberler ve kuaförler hizmet vermiyor. Koronavirüs vakalarının düşmesiyle birlikte tam kapanma döneminden sonra normalleşme döneminin nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilirken, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılamak için sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmektedir. Aynı saateler içerisinde online sipariş firmaları evlere servis yapabilmektedir. 

Tam kapanma döneminde kargo şirketleri açık mı?

Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre kargo şirketleri sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştur. Kargo çalışanları tam kapanma döneminde dağıtım yapabiliyor Ama Pazar günü ve resmi tatillerde kapalıdır. Bu nedenle Bayram günleri de resmi tatil olduğu için kargo şirketleri hizmet vermemektedir. Arefe gününde ise yarım gün çalışıyorlar. 




Son Güncelleme: 11.05.2021 02:00
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Ramazan BayramıArefeTam KapanmaBerberler Açık MıSokağa çıkma Yasağı
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