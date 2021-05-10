Arefe günü bankalar kaça kadar çalışacak? 2021 Arefe günü bankalar açık mı?

Banka işlemlerini arefe günü gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bayrama sayılı günler kala intenet üzerinden bankaların çalışma saatleriyle ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Arefe günü bankaların açık olup olmadığını ve hangi saatler açık olduğunu merak ediyorsanız haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü bankalar açık mı?

Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak.

Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramının ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe; 2. günü 14 Mayıs 2021 Cuma; 3. günü ise 15 Mayıs 2021 Cumartesi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs tarihlerinde tam gün, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Bayram tatili bu yıl 9 gün olacak.

Arefe ne demek?

Arefe, herhangi bir dini bayramdan önceki bir güne denir. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarih, Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanan arefe günü, herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılmaktadır.