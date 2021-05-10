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Arefe günü 2 rekatlık namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar Ramazan ayının bitmesine üzüntü duyarken diğer yandan heyecanla bayramı bekliyor. Arefe gününün yaklaşmasıyla vatandaşlar internet üzerinden yoğun olarak arefe günü kılınacak olan namazı araştırıyor. Peki arefe günü kılınacak olan namaz nedir? Arefe günü namazı kaç rekat kılnır? Arefe namazı nasıl kılınır?

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:22
Arefe günü 2 rekatlık namazı nasıl kılınır?
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Vatandaşların yoğun olarak araştırdığı konulardan biri de arefe günü kılınacak namaz oldu. Arefe gününe az bir süre kalmasıyla vatandaşlar namazın nasıl kılınacağını merak ediyor.

Arefe günü namazı nasıl kılınır?

Arefe gününde tövbe namazı kılınır. Tövbe namazı ise 2 rekattan oluşur. Tövbe namazı dışında, 2 rekatlik mahsus namazı da kılınabilir.

2 rekatlık arefe günü namazı kılınışı

1. Rekat

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur ve Rüku'ya gidilir.

-Ardından secde'ye gidilir. Doğrularak tekrar secde'ye gidilir.

2. Rekat

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secde'ye gidilir. Doğrulup, tekrar secde'ye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Arefe gününün faziletleri

Arefe günü, güzel günlerden önceki güne verilen isim anlamına da gelmektedir. Arefe gününde bayram hazırlıkları yapılır, dular okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet’e göre, Hz. Peygamber,  arefe günü için:

"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir." şeklinde edilen duayı uygun görmüştür.

Hz. Ali ise bugün için şu duayı uygun görmüştür:

"Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim."




Son Güncelleme: 10.05.2021 18:22
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