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Ardahan ve Tunceli'de yağan kar yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor

Ardahan ve Tunceli'de başlayan etkili olan kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürürken kentte yaşam olumsuz etkileniyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:50
Ardahan ve Tunceli'de yağan kar yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor
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Ardahan’da sabah güneşli bir sabaha uyanan vatandaşlar başlayan kısa süreli yağmur sonrasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezlerini bir anda beyaza bürüdü. Aniden başlayan kar yağışı ile birlikte kentte yaşam olumsuz etkilenirken trafikte kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Tunceli’nin Ovacık İlçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çarşamba günü sağanak yağmur ile başlayan yağışlar akşam saatlerinde yerini kara teslim etti. Kısa bir sürede tük kent beyaza bürünürken Vatandaşlar karın keyfini çıkartarak kartopu oynayarak vakit geçirdi.



Son Güncelleme: 22.03.2021 23:50
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Anahtar Kelimeler:
ArdahanTunceli
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