Ardahan ve Tunceli'de yağan kar yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor

Ardahan’da sabah güneşli bir sabaha uyanan vatandaşlar başlayan kısa süreli yağmur sonrasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezlerini bir anda beyaza bürüdü. Aniden başlayan kar yağışı ile birlikte kentte yaşam olumsuz etkilenirken trafikte kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Tunceli’nin Ovacık İlçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çarşamba günü sağanak yağmur ile başlayan yağışlar akşam saatlerinde yerini kara teslim etti. Kısa bir sürede tük kent beyaza bürünürken Vatandaşlar karın keyfini çıkartarak kartopu oynayarak vakit geçirdi.

