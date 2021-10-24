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Arazi kavgasının sonu feci bitti! 3 kardeş öldü

Kayseri Tomarza'da birbirleriyle akraba olan aileler arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti. Silahların patladığı kavgada, 3 kardeş can verirken, anneleri ise ağır yaralandı.

24 Ekim 2021 Pazar 18:31
Arazi kavgasının sonu feci bitti! 3 kardeş öldü
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3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan arazi kavgası Kayseri Tomarza ilçesinde yaşandı. 

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir mahallede yaşayan ve akraba olan iki aile fertleri arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Önceden de aralarında husumet bulunan iki aile fertlerinin tartışması kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve  E.G. isimli şahıs, yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye defalarca ateş etti.

3 kardeş can verdi

Silah seslerini duyan mahallenin ihbar etmesiyle olay yerinde çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede Selim G. ve Bayram G.'nin olay yerinde can verdiğini, anne ve diğer kardeşin ise ağır yaralandığını tespit etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen, kardeşlerden Efendi G. de hayatını kaybetti.

Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşananlarda sonra jandarma ekipleri olayların dahada büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 24.10.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
Arazi KaygasuKayseri
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