Arazi kavgasının sonu feci bitti! 3 kardeş öldü

3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan arazi kavgası Kayseri Tomarza ilçesinde yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir mahallede yaşayan ve akraba olan iki aile fertleri arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Önceden de aralarında husumet bulunan iki aile fertlerinin tartışması kısa süre içinde kavgaya dönüştü ve E.G. isimli şahıs, yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye defalarca ateş etti.
3 kardeş can verdi
Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yaşananlarda sonra jandarma ekipleri olayların dahada büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.